Canadians makakakita ng mas kaunting politika sa Facebook ngayong eleksyon

Kahit ang mga posts ng mga partido o kandidato ay tatanggalin kung lalabag ito sa rules ng Facebook ayon kay Kevin Chan. Gayunpaman, sinabi niya na ang social media giant ay isinasaalang-alang din ang karapatan sa malayang pananalita.

Sinabi ni Kevin Chan, ang global director at head ng public policy ng Facebook Canada na hindi magdadalawang isip ang kompanya na tanggalin ang misinformation o disinformation tungkol sa eleksyon o COVID-19. Litrato: Reuters / Chris Wattie

Hindi exempted ang mga politiko sa enforcement na ipapataw sa mga taong lalabag sa aming misinformation policy, sinabi ni Chan sa isang interbyu sa CBC News. Kaya kung ang mga tao, kahit sino sa Facebook ang magsasalita tungkol sa coronavirus na puwedeng mauwi sa physical harm, tatanggalin namin ito.

Halimbawa, ang mga posts na nagsasabi na ang mga bakuna laban sa COVID-19 ay nakamamatay o seryosong nakakasakit sa mga tao ay tatanggalin, kasama ng mga posts na nagsasabi na ang pagsusuot ng mask ay hindi nakakapigil sa pagkalat ng COVID-19.

Ang mga taong sasama ang loob sa desisyon ng Facebook na magtanggal ng post ay maaaring mag-appeal sa independent oversight board na sinet up ng kompanya, ani Chan.

Lahat ito ay bahagi ng Canadian Election Integrity Initiative ng Facebook na isasapubliko ngayong araw. Ang initiative ay binubuo ng seven-pillar plan na nagre-range mula sa pakikipagtulungan sa Elections Canada upang makapagbigay ng mas tamang impormasyon tungkol sa pagboto hanggang sa paglaban sa mga tangka ng foreign actors na guluhin o impluwensiyahan ang halalan.

Kasama sa plano ng Facebook ang pilot project na nagsimula noong Pebrero na bawasan ang bilang ng political posts na automatic na lumilitaw sa feeds ng Canadian Facebook users.

Ayon kay Chan, sinabi ng Canadians sa Facebook na gusto nilang makakita ng mas kaunting politika sa feeds nila.

Isa sa mga bagay na ginagawa namin, at ginagawa na namin ito mula pa noong Pebrero, ay tingnan ang mga paraan kung paano babawasan ang distribusyon ng political content sa Facebook, ani Chan. Hindi ibig sabihin nito ay tatanggalin namin ang political content. Nandiyan 'yan lahat, it is just a question of kapag sinabi ng mga tao na gusto nilang makakita ng lima o anim na bagay sa isang session, kailangan mai-rank ito some way.

Sinabi ni Chan na puwedeng baguhin ng mga users ang kanilang settings upang makakita ng mas maraming political content o maaari rin sila bumisita sa political pages. Puwede rin piliin ng users na makakita ng mas kaunting political ads.

Dagdag pa ni Chan, ang measures na ito ay ipapatupad sa lahat ng political posts, regardless sa political party.

Gayunpaman, sinabi ni Aengus Bridgman, isang researcher sa Media Ecosystem Observatory ng McGill University, na ang live testing sa pilot project ng Facebook na bawasan ang political content ngayong eleksyon ay may malaking misuse potential.

Researcher Aengus Bridgman ng Media Ecosystem Observatory sa Montreal, Quebec, Canada. Litrato: (Louis-Marie Philidor/CBC)

Parang nagdi-Diyos Diyosan ng kaunti ang Facebook ngayong halalan, ani Bridgman. Gusto nilang gawin ito, at ang mga Canadians na umaasa sa Facebook para makakuha ng political information ay masa-subject sa algorithm na ito.

Iginiit ni Bridgman na dapat magbigay ng detalye ang Facebook tungkol sa algorithm na kanilang ginagamit sa pagbabawas ng political content at payagan ang academic experts na i-audit ito.

Sinabi rin niya na madami nang nagawa sa nakalipas na limang taon ang Facebook at iba pang social media companies upang i-address ang problema ng kanilang platform na ginagamit ng masasamang tao upang impluwensiyahan ang eleksyon o magkalat ng misinformation. Gayunpaman, malayo pa ang kanilang lalakarin ayon kay Bridgman.

May mga polisiya na ipapatupad ang Facebook upang pigilan ang masasamang tao na impluwensiyahan ang federal election o magkalat ng misinformation. Litrato: Reuters / Paul Sakuma

Hindi sila nagtagumpay na lubusang pigilan ang mga bagay na ito sa kanilang platforms. At malaking problema pa rin ito.

Hindi lang Facebook ang nag-iisang social media company na gumagawa ng hakbang upang pigilan ang misuse ng kanilang platforms sa panahon ng federal election campaign.

Sinabi ni Cam Gordon, ang spokesman ng Twitter, na imo-monitor ng kompanya ang apat na pangunahing kategorya ng posts sa halalan - misleading information kung paano lumahok sa halalan, suppression at intimidation, misleading information tungkol sa resulta ng eleksyon at misleading affiliation.

Sinabi naman ni Molly Morgan, spokeswoman ng Gooogle at YouTube, na ang kompanya ay regular na nagtatanggal ng content na lumalabag sa kanilang mga polisiya.

Ngayong eleksyon, ang mga teams namin ay magtatrabaho ng walang humpay upang siguraduhin na ang mga polisiya at sistema ay pinoprotektahan ang integridad ng aming platform, hahadlangan ang anumang pang-aabuso ng aming mga sistema at papalutangin ang authoritative election-related information, saad niya. Mananatili kaming mapagmatyag at komited sa pagpapanatili sa importanteng balanse ng openness at responsibility sa araw ng halalan and beyond.

Sinabi ni Bridgman na parte ng rason kung bakit ang social media companies tulad ng Facebook ay boluntaryong umaaksyon ay dahil sinusubukan nilang umiwas na i-regulate sila ng gobyerno.

Sumatotal, ito ang pagtatangka ng mga platforms na makaiwas sa regulasyon at masilip ang kanilang moderation at censorship policies.

Isang artikulo ni Elizabeth Thompson (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

