Elections Canada ilalatag ang mga plano para sa pagboto sa pandemya

Ngayong buwan, binalaan ni Perrault ang mga Canadians na maaari silang bumoto sa mga ‘di pangkaraniwang lugar o ‘di kaya ay lumayo pa nang kaunti para mag-cast ng balota - parte ito ng mga pagbabago na ipapatupad ng ahensiya upang siguraduhin na ligtas ang pagboto.

Ayon sa Elections Canada, hanggang limang milyong Canadians ang inaasahang boboto by mail ngayon. Humigit-kumulang 50,000 na botante ang nag-cast ng kanilang balota by mail noong 2019.

Sinabi ni Perrault sa Canadian Press ngayong buwan na ang mail-in ballots ay hindi bibilangin hanggang sa araw pagkatapos ng eleksyon upang bigyan ang mga opisyal ng pagkakataon na matanggap ang mga balota hanggang sa huling sandali bago magsara ang polls at para na rin bigyan ng oras ang mga opisyal na siguraduhin na walang bumoto ng dalawang beses.

Sa worst-case scenario, sinabi ni Perrault na maaaring abutin ng dalawa hanggang limang araw bago makumpleto ang mail-in ballot count.

Ibig sabihin ang resulta sa close races sa ilang ridings ay hindi malalaman kaagad.

Ang mga pangalan ng mga taong naisyuhan ng mail-in ballots ay mamarkhan sa voting lists na sila ay nakaboto na. Ang mga indibidwal na hindi nakatanggap ng mail-in ballot hanggang sa araw ng pagboto ay manunumpa na hindi nga nila natanggap ito at puwede pa rin bumoto in person. Ang mail-in ballots na ipinadala ninuman na bumoto in person ay hindi bibilangin.

Sinabi ni Chief Public Health Officer Dr. Theresa Tam ngayong buwan na ang pagboto sa pandemya ay maaaring gawin ng ligtas, ngunit hindi siya nagkomento tungkol sa panganib na dala ng pangangampanya ng mga partido sa buong bansa.

Isang artikulo ni Peter Zimonjic (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.