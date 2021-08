Inflation rate umakyat sa 3.7%, mas mataas kaysa sa inaasahan

Iniulat ng Statistics Canada nitong Miyerkules na ang homeowners' replacement cost index, na may kaugnayan sa presyo ng mga bagong bahay, ay tumaas sa annual pace na 13.7 per cent nitong Hulyo. Ito ang pinakamabilis na pagtaas na nai-record mula noong 1987.

Ang presyo ng furniture ay tumaas sa annual pace na 13.4 per cent, dahil ito sa mga taripa na ipinatong ng gobyerno sa upholstered items na galing sa China at Vietnam (bagong window) noong unang bahagi ng taon.

Ang tumataas na presyo ng mga kotse ay major contributor din sa increase. Ang presyo ng mga passenger vehicles ay lumobo sa 5.5 per cent. Ang pagtaas na ito ay dahil sa global shortage ng semiconductor chips (bagong window), ayon sa data agency.

Ang presyo ng pagkain ay tumaas ng 1.7 per cent, mas mabagal ang pace ng pagtaas nito kaysa sa nakita ng huli. Sa loob ng food category, ang presyo ng karne ay tumaas ng 3.2 per cent habang ang dairy ay tumaas ng 3.5 per cent. Sa kabilang dako, ang presyo ng sariwang gulay at prutas ay bumaba noong nakaraang taon, mula 7.5 per cent at 0.6 per cent, respectively.

Ang inflation rate ay lumobo sa bawat probinsya ng Canada ngunit may mga malaking pagkakaiba regionally. Ang Saskatchewan ang may pinakamababang pagtaas sa bansa sa 2.3 per cent, habang naramdaman ng Prince Edward Island ang pagtaas ng kanilang cost of living sa 6.1 per cent. Lahat ng apat na probinsya sa silangan ng Quebec ay may mga rates na mas mataas kaysa sa national average.

Sinabi ng Statistics Canada na ang infaltion ispaik ay dahil sa pagkukumpara sa mababang presyo noong nakaraang taon. Nauna nang nagbabala ang Bank of Canada na ang inflation ay maglalaro sa tatlong porsyento ngayong taon dahil ang mga presyo ay ikukumpara sa pagbaba ng prices at spending noong mga unang buwan ng pandemya.

Ang 3.7 per cent na inflation rate ay mas mataas kaysa sa naitalang 3.1 per cent noong Hunyo, at mas mataas pa rin kaysa sa 3.4 per cent na ine-expect ng mga ekonomista. Itinatali nito ang dating high-water mark sa inflation, na na-hit noong Mayo 2011. Bago rito, kailangan mong bumalik sa taong 2003 upang makahanap ng panahon kung saan mas mataas ang rate ng Canada.

Ang epekto ng pandemya sa price growth ay hindi lang sa supply side, kung saan ang disrapsyon sa produksyon ay dumagdag sa cost ng manufactured goods tulad ng mga auto. Naramdaman din ito sa demand side, kung saan ang policy supports ang nagtulak sa maganang paggastos sa housing at durable good items, ani TD Bank economist James Marple.

Nakikita na rin natin ang impact ng faster price growth sa muling pagbubukas ng services sectors tulad ng restaurants.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.