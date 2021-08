Dating pinuno ng vaccine rollout ng Canada kinasuhan ng sexual assault

Ang kaso ay pinaniniwalaan na nag-ugat mula sa sinasabing insidente na nangyari sa pagitan ng Enero 1 at Abril 30, 1998, ayon sa kanyang legal team.

Si Fortin ang namuno sa COVID-19 vaccine rollout ng Canada hanggang Mayo 14, limang araw bago ni-refer ng Canadian Forces National Investigation Service ang isang sexual misconduct investigation sa Quebec prosecution upang determinahin kung dapat maghain ng criminal charges.

Itinanggi ni Fortin ang anumang wrongdoing.

Sinabi rin ni Fortin na magbibigay siya ng public statement ngayong Miyerkules at kakausapin ang media sa labas ng police station ng Gatineau, ayon sa kanyang abogado.

Ligal na hinamon ni Fortin ang pagkakatanggal niya sa trabaho bilang pinuno ng vaccine rollout ng Canada earlier this year. Sinabi niya na ang kanyang pagkakatanggal ay hindi rumespeto sa angkop na proseso.

Ang dalawang araw na federal court hearing sa legal challenge ni Fortin ay naka-iskedyul sa Setyembre 28 at 29.

Dahil ang bagay na ito ay dumadaan na sa legal process, magiging inappropriate para sa amin ang magbigay pa ng karagdagang komento, saad ng spokesperson ng National Defence noong Martes ng gabi.

Ang kaso laban kay Fortin ang pinakahuling development sa patuloy na sexual misconduct crisis na kinasasangkutan ng Canadian military.

Si Jonathan Vance, ang dating chief of defence staff ng Canada, ay nahaharap sa kaso ng obstruction of justice (bagong window)na may kinalaman sa ongoing na imbestigasyon tungkol sa mga alegasyon ng sexual misconduct.

Ang pumalit kay Vance, si Admiral Art McDonald, ay inilagay sa administrative leave (bagong window) kasunod ng imbestigasyon sa hiwalay na sexual misconduct allegations na natapos ng walang kaso na isinampa. Sinabi ng federal government na nire-review pa nila ang sitwasyon ni McDonald.

Isang artikulo ni Ashley Burke (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.