Tutukan ang debate ng federal leaders sa Setyembre 8, 9

Ang debate sa wikang Pranses ay magaganap sa Setyembre 8 mula 8 hanggang 10 p.m. EDT, at ang debate sa wikang Ingles ay magaganap sa susunod na araw mula 9 hanggang 11 p.m. EDT. Ang parehong debate ay magaganap sa Canadian Museum of History sa Gatineau sa probinsya ng Quebec sa Canada.

Ang mga debate ay prinoduce ng koalisyon ng media outlets: CBC News at Radio-Canada, APTN News, CTV News, Global News, L'actualité, Les coops de l'information, Le Devoir, Noovo Info at La Presse.

Si Patrice Roy ng Radio-Canada ang magmo-moderate sa French event at makikilahok ang mga mamamahayag na sina Hélène Buzzetti ng Les coops de l'information, Guillaume Bourgault-Côté ng L'actualité, Paul Journet ng La Presse, Le Devoir's Marie Vastel at Noémi Mercier ng Noovo Info.

Si Shachi Kurl, ang presidente ng Angus Reid Institute, ang magmo-moderate ng English event. Makikilahok dito sina CBC chief political correspondent Rosemary Barton at Melissa Ridgen ng APTN News, Evan Solomon ng CTV News at Mercedes Stephenson ng Global News.

Nakipagdebate ang federal party leaders sa wikang Pranses noong 2019. Mula noon, si Erin O'Toole ang naging lider ng Conservative Party ng Canada at si Annamie Paul ang naging lider ng Green Party ng Canada. Litrato: La Presse canadienne / Chris Wattie

Ang mga paksa na tatalakayin sa debate ay iaanunsyo tatlong araw bago ito maganap.

Ang Debate Broadcast Group ang napili upang mag-produce ng mga debate ng Leaders' Debates Commission, isang independent agency na inatasan na mag-set up ng dalawang debate sa bawat election campaign.

Na-set na ang participation criteria

Ibinalita na ng komisyon ang criteria para sa partisipasyon ng mga lider sa events. Dapat maabot ng mga partido ang isa sa tatlong requirements na ito:

Dapat nirepresenta sila sa House of Commons ng isang MP na hinalal sa ilalim ng party banner.

Dapat naipanalo nila ang apat na porsyento ng national vote noong 2019 election.

Dapat nilang ipakita na nakakuha nila ang apat na porsyento ng national vote limang araw pagkatapos magtawag ng eleksyon, tulad ng ipinakita ng public polling.

Ang mga Liberals, Conservatives, New Democratic Party (NDP), Bloc at Greens ay naabot ang dalawa sa mga requirements na ito. Dapat maipakita ng People's Party of Canada ni Maxime Bernier na nakakuha sila ng apat na porsyento ng public support sa polling kung nais nilang mag-participate sa dalawang September events.

Sinabi ng komisyon nitong Hunyo na iaanunsyo nito kung alin sa political parties ang lalahok sa mga debates na hindi lalampas sa anim na araw matapos tumawag ng general election.

Kagaya ng mga debate na inorganisa ng komisyon noong 2019, ang mga events na ito ay libreng maibobrodkast ng ibang media organizations. Nakipag-partner na ang Debate Broadcast Group sa OMNI Television at CPAC.

Ang mga debate ay sabay na isasalin sa American Sign Language (ASL) at Langue des signes québécoise (LSQ), pati rin sa anim na Indigenous na lengguwahe. Isasalin ng OMNI ang debate sa Arabic, Cantonese, Mandarin, Punjabi at Tagalog.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.