Plano ng Tim Hortons na magkaroon ng 2,750 locations sa Tsina sa loob ng 5 taon

Sinabi ng Restaurant Brands International na ang TH International Ltd. - ang joint venture ng kompanya sa private equity firm na Cartesian Capital Group na naglunsad ng unang Tim Hortons restaurant sa Tsina noong 2019 - ay pumasok sa isang business combination agreement kasama ang Silver Crest Acquisition Corp.

Ang unang lokasyon ng Tim Hortons sa Tsina ay nasa Shanghai at nag-o-offer ito ng mga Canadian-themed products gaya ng maple-flavoured macchiatto. Litrato: Tim Hortons

Sinabi ng kompanya na ang kanilang deal with Silver Crest, isang special purpose acquisition company, ang maglalagay sa TH International sa Nasdaq stock exchange para ma-trade.

Ayon sa mga dokumento na na-file sa U.S. Securities and Exchange Commission, ang implied value ng Tim Hortons sa Tsina ay nasa $1.69 bilyon US. Kapag nagsimula ang trading, ang expected value nito kasama ang bagong kompanya ay hihigit sa $2 bilyon.

Ang Tim Hortons ay makikinabang sa mabilis na umuusbong na coffee market sa Tsina dahil sa merger wika ng Restaurant Brands. Samantala, naghihintay pa ang merger ng regulatory approval.

Sa kasalukuyan, ang Tim Horton ay may 199 locations sa Tsina at may plano itong doblehin ang footprint ng chain sa pagtatapos ng taon.

Bago maganap ang merger, sinabi ng Restaurant Brands na ang pakikipagsosyo nito sa Cartesian Capital ay makakakita ng mahigit 1,500 Tim Hortons restaurants sa Tsina sa loob ng 10 taon.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.