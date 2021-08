Hindi kikilalanin ng Canada ang Taliban bilang lehitimong gobyerno, ani Trudeau

Kontrolado na ng militanteng Taliban ang Afghanistan matapos ang mabilis na military advance nito noong mga nakaraang linggo. Ngayon, pinagsusumikapan na i-evacuate ang libo-libong tao na nais tumakas mula sa bansa.

Sinakop nila at pinalitan ang duly elected na demokratikong gobyerno sa pamamagitan ng puwersa, ani Trudeau na sinabi rin na ang Taliban ay isang recognized terrorist entity sa ilalim ng Canadian law.

PANOORIN: Justin Trudeau sinabi na ‘walang plano’ ang gobyerno ng Canada na kilalanin ang Taliban

Ipinahayag ni Trudeau ang statement na ito sa kanyang campaign event ngayong araw isang araw matapos sabihin ni Foreign Affairs Minister Marc Garneau na wait and see ang magiging approach ng federal government sa recognition ng Taliban.

Sinabi ni Conservative Leader Erin O’Toole nitong Lunes na ang isang Conservative government ay hindi kikilalanin ang Taliban bilang lehitimong gobyerno ng Afghanistan.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.