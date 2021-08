Green Party ipinagpaliban ang national convention sa pagsisimula ng federal election

Ang convention, na mangyayari dapat sa panahon ng eleksyon, ay makakagambala sa abilidad ng partido na magpokus sa kanilang laban sa eleksyon.

Sa isang emergency meeting, ang federal council ng partido ay nagdesisyon na suspendihin ang general meeting sa Huwebes. Marka ito ng pagtigil ng awayan sa loob ng Green Party. Ang convention ang oportunidad upang ipahayag ng iba ang kanilang hinaing tungkol sa pamumuno ni Annamie Paul.

Walang bagong date para sa naturang convention ngunit sinabi ni Green Party press secretary Rosie Emery na naurong ito hanggang sa kalagitnaan ng Nobyembre - pagkatapos ng eleksyon.

Buhat ng tumawag ng snap election noong Linggo, isang source ang nagsabi na nakita ni Paul at ng kanyang team ang malaking pagbabago sa suportang ibinibigay ng Green Party headquarters. Walang seat si Paul sa House of Commons at tumatakbo sa Liberal-held riding ng Toronto Centre.

Makalipas ang ilang buwan ng pagtutol, sinabi ng source na ang headquarters at senior officials ay mas tumutulong na ngayon kaysa dati. Ang staff ni Paul ay na-rehire at binabayaran ng partido ang technical support at iba pang equipment, kinumpirma ng source. Ang partido ay nag-post din ng openings para sa ilang election-related positions na may mga start dates na as soon as possible, sa kanilang website (bagong window).

Ngunit wala pa ring campaign manager ang partido at nahuhuli ito sa bilang ng mga nominadong kandidato (bagong window). Hindi rin malinaw kung may budget si Paul para magbiyahe sa labas ng Toronto. Sa isang news conference sa Toronto noong Huwebes, sinabi ni Paul na ang Greens ay magpapatakbo ng isang national campaign sa tulong ng volunteers.

Magsasalita ako tungkol sa national issues na ii-inform ang ating national campaign. Kaya kong gawin ito mula rito, sinabi ni Paul sa mga reporters.

Ang kaguluhan sa Greens ay umabot sa rurok ng umalis ang isa sa mga New Brunswick MPs nito na si Jenica Atwin at lumipat sa Liberal Party. Matapos ang exit ni Atwin mula sa Greens, ang isang pangkat sa federal council ng partido ay nag-trigger ng confidence vote laban kay Paul. Pagkatapos ma-involve ang mga abogado at magpunta sa arbitration, ang pagtutol sa kanyang leadership ay nakansela.

Sinabi ni Paul na ang pagpupursige ng ilang miyembro ng partido na patalsikin siya sa puwesto ay bunsod ng rasismo at sexism (bagong window).

Noong Hunyo, ito ang sinulat niya sa kanyang Facebook post: Kadalasan, kapag nahahalal ang mga tao na tulad ko sa posisyon ng senior leadership, ang rules of the game ay nagbabago: bigla na lang dapat magkaroon ng more oversight, more accountability, at mas mabilis at mas malubhang sanctions.

Isang artikulo ni David Thurton (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.