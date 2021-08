Ontario iuutos na magpabakuna o regular na magpa-test ang health, education workers

Isang senior government source na may alam tungkol sa desisyon na ito ang nagsabi na inaprubahan ng gabinete ang plano noong Lunes ng gabi, at isang announcement ang inaasahan mula sa top doktor ng probinsya ngayong Martes.

Sinabi ng source na ang direktiba ni Dr. Kieran Moore na sumasaklaw sa mga ospital, ambulance services, at community at home-care service providers ay hindi gagawing mandatory ang pagbabakuna, ngunit ang mga tumatangging magpaturok ay regular na ite-test para sa virus.

Ang polisiya ay katulad ng ipinapatupad sa mga long-term care homes ng probinsya.

Ang staff ng health-care facilities ay hindi kailangang magpakita ng proof of full immunization laban sa COVID-19 o medikal na rason kung bakit hindi sila bakunado.

Kailangan kumpletuhin ng mga tao na ayaw magpaturok ang education session tungkol sa COVID-19 vaccination at regular silang ite-test para sa virus bago pumasok ng trabaho.

Ang health-care sector directive na ito ay ipapatupad sa Setyembre 7.

Sinusubukan ng CBC News na kumpirmahin ang mga detalye ng polisiya.

Ang ibang ospital sa Ontario tulad ng University Health Network sa Toronto ay nag-introduce na ng staff vaccination policies na katulad ng plano ng gobyerno.

Ipapatupad ang policies sa gitna ng 4th wave

Sinabi ng source na ang Ministry of Education ay may intensyon din na magpakilala ng parehong COVID-19 vaccination policy sa mga empleyado na nagtatrabaho sa lahat ng publicly funded school boards at licensed child-care settings.

Ang staff sa mga sektor na ito na hindi pa bakunado laban sa COVID-19 ay kailangang regular na kumuha ng rapid COVID-19 test.

May mga plano rin na i-introduce ang vaccination policies sa ibang high-risk settings tulad ng post-secondary institutions, retirement homes, congregate group homes, children's treatment centres, women's shelters at institutional foster homes.

Ang mga polisiya ay iaanunsyo sa gitna ng lumalakas na panawagan mula sa health-care groups at opposition politicians na imandato ng gobyerno ang COVID-19 vaccines para sa mga manggagawa na nasa high-risk settings tulad ng edukasyon at health care.

Dati nang sinabi ni Premier Doug Ford na hindi niya gagawing mandatory ang vaccines kahit saang sektor dahil kinokonsidera niya na isang constitutional right ang hindi magpabakuna.

Fully vaccinated si Ford laban sa virus at parating hinihikayat ang mga residente ng Ontario na magpaturok ng first at second dose.

Ang mga pagbabago na ito ay ipapatupad habang papasok ang probinsya sa tinatawag ng mga eksperto na fourth wave ng pandemya dulot ng mas nakakahawang delta variant, kahit na mataas ang overall vaccination coverage sa eligible population.

Ipinapakita ng pinakahuling datos na ang majority ng mga naiulat na infections kamakailan ay nasa unvaccinated o partially vaccinated na mga tao.

Sinabi ni Moore na inaasahan niyang tataas pa ang mga kaso pagdating ng fall season kapag nasa indoors na ang mga tao, at ang madadapuan ay ang mga kabataan at young adults na least-vaccinated demographics at papasok sa eskwela ngayong Setyembre.

Isang artikulo ni Holly McKenzie-Sutter (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.