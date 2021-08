Pilipinas iniulat ang unang kaso ng lambda variant

Ang Pilipinas na may halos 110 milyon katao ay nag-ulat ng mahigit 1.7 milyon confirmed cases mula nang magsimula ang pandemya. May mahigit 30,000 na ang namatay mula sa COVID-19.

Sinabi ng Health Ministry na na-detect na ang unang kaso ng COVID-19 lambda variant sa Pilipinas at pinaalalahanan ang publiko na istriktong obserbahan ang minimum public health standards.

Ikina-classify ng World Health Organization ang lambda bilang variant of interest, na unang nadiskubre sa Peru noong Disyembre. Ipinakita ng laboratory studies na mayroon itong mutations na nagre-resist sa vaccine-induced antibodies.

Ang bansa ay lumalaban sa isa sa pinakamalalang coronavirus outbreak sa Asya, at ang maliliit na ospital malapit sa capital region ay nao-overwhelm na ng mga surging cases.

Ang isang 50-bed na ospital sa Binan city, bandang timog ng capital, ay sinusubukang gamutin ang 100 hanggang 200 na pasyente. Karamihan sa kanila ay nasa corridors at tents na pinaghihiwalay lang ng mga kurtina sa parking lot, sinabi ni Dr. Melbril Alonte, ang medical director ng naturang ospital, sa DZMM radio.

Ang malungkot na katotohanan ay patuloy na dumadami ang mga pasyente at walang senyales na mababawasan ito, ani Alonte. Dagdag pa niya, ang mga doktor at nars sa pasilidad ay nagkakasakit na dahil sa sobrang pagod.

Dose-doesenang mga nars ang maaaring bumitiw sa kanilang tungkulin dahil ilang buwan na silang hindi nababayaran ng special risk allowance, sinabi ni Jocelyn Andamo, secretary general ng Filipino Nurses United, sa Reuters. Magpoprotesta sa buong bansa ang mga health-care workers sa susunod na linggo, aniya.

Ang Maynila, ang kapitolyo ng Pilipinas na may 16 na lungsod at may 13 milyon tao ay nananatili sa ilalim ng istriktong lockdown upang mapigilan ang pagkalat ng delta variant.

11 per cent lamang ng 110 milyon na tao sa bansa ang fully immunized. Halos isang-kapat ng 1,291 hospitals ang nasa critical risk level - at mayroong occupancy rates na nasa 85 per cent o mas mataas pa - ayon sa datos ng gobyerno noong nakaraang Sabado.

Isang artikulo ng Thompson Reuters na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.