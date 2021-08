Pederal na halalan aarangkada sa Canada sa Setyembre 20

Inaprubahan ni Governor-General Mary Simon ang hiling ni Justin Trudeau na ma-dissolve ang Parliament.

Ang kampanya para sa pederal na halalan ay magtatagal ng 36 na araw, ang legal minimum campaign period.

Ang eleksyon sa Canada ay naka-iskedyul pa sa Oktubre 2023.

Sa oras ng dissolution, ang mga Liberals ay may 155 seats, ang Conservatives 119, ang Block Quebec Party 32, ang New Democratic Party (NDP) 24 at ang Green Party ay may 2 seats. Limang seats ang hawak ng independents. Mayroong 338 seats sa House of Commons at 170 seats ang kailangan para bumuo ng isang majority government.

Ayon sa Poll Tracker ng CBC, nangunguna ang mga Liberals sa public polling na may 35.6 per cent ng public support laban sa 28.8 per cent para sa Conservatives at 19.3 per cent para sa New Democratic Party NDP .

Sinabi ng mga partido ng oposisyon na hindi sila tatakbo sa isang by-elections, ngunit nanawagan si NDP Leader Jagmeet Singh na tanggihan ni Simon ang hiling ni Trudeau.

Sinagot naman ni Trudeau ang kanyang mga kalaban at sinabi na karapatan ng mga Canadians na magdesisyon kung sino ang dapat mamuno sa bansa at magdala rito sa katapusan ng pandemya. Sino ang ayaw magsalita sa crucial time na ito? Sino ang ayaw tumulong sa atin na magdesisyon kung saan tutungo ang bansa?

Iginiit ni Trudeau na dapat magpaliwanag ang mga opposition parties kung bakit hindi dapat magkaroon ng ganitong oportunidad ang mga Canadians.

Ang federal election ang ika-pitong pinakamalaking halalan sa Canada mula nang magsimula ang pandemya. Nagkaroon na ng eleksyon sa Nova Scotia, Yukon, Newfoundland and Labrador, Saskatchewan, British Columbia at New Brunswick.

Ang estimated cost ng 43rd federal election ay $502 milyon ayon sa Elections Canada.

Isang artikulo ni Catharine Tunney (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.