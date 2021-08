Nagkagulo habang tumatakas ang mga tao sa Kabul na sinakop na ng Taliban

Dumagsa ang Taliban sa Kabul noong Linggo pagkatapos tumakas ng bansa si Presidente Ashraf Ghani. Dito nagtatapos ang dalawang dekadang kampanya ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito na baguhin ang Afghanistan. Ang Western-trained security forces ng Afghanistan ay bumagsak o tumakas sa harap ng mga pag-aalsa na kumalat sa buong bansa sa loob lang ng mahigit isang linggo. Nauna ito sa planong withdrawal ng huling grupo ng U.S. troops sa katapusan ng buwan.

Sa kapitolyo, nagtago ang mga tao sa kanilang mga bahay habang nag-deploy ng mga fighters ang Taliban sa major intersections. May mga naiulat na nakawan at mga armadong kalalakihan na kumakatok sa mga pinto at gate, at mas kaunti ang trapiko sa mga kalsada na napuno ng takot at katahimikan. Ang mga fighters ay nakita rin na nagse-search ng mga sasakyan sa isa sa mga pangunahing plasa ng lungsod.

Maraming natakot sa gulo matapos palayain ng Taliban ang libo-libong bilanggo at ang pulisya ay bigla na lang naglaho. Kinatatakutan din ang pagbabalik ng brutal na pamamahala ng Taliban nung huli itong naupo sa kapangyarihan.

Sinabi ni Wahidullah Qadiri, isang residente ng Kabul, na umaasa siyang magkakaroon ng kapayapaan matapos ang ilang dekada ng digmaan kung saan namatay ang dalawa niyang kapatid na lalaki at isang pinsan.

Wala na kaming naranasan kung hindi sakuna at awayan, kaya palagi kaming umaasa na magkakaroon ng kapayapaan na pangmatagalan, aniya.

Libo-libo naman ang duda sa pagkakaroon ng kapayapaan kaya tumakbo sila sa international airport ng Kabul. Nakita sa mga videos na umiikot sa social media ang daan-daang tao na tumatakbo sa tarmac habang nagpaputok ng warning shots ang mga sundalo ng Estados Unidos. Sa isa pang video, nakita ang tulakan at gitgitan ng mga tao paakyat ng eroplano. Lahat sila ay nagpupumilit sumakay dito habang sumabit na ang iba sa railings.

Ang mga nagkakagulong tao ay nagtungo sa kabisera ng Afghanistan nang dumating ang Taliban noong Linggo. Litrato: Associated Press / Rahmat Gul

Inilarawan ni Massouma Tajik, isang 22 anyos na data analyst, ang mga eksena sa paliparan kung saan umasa rin siya na makakasakay sa evacuation flight.

Matapos maghintay ng anim na oras, nakarinig siya ng putok ng baril mula sa labas, habang ang isang grupo ng mga kalalakihan at kababaihan ay nagpumilit sumakay ng eroplano. Sinabi niya na nag-spray ng gas ang U.S. troops at nagpaputok sa ere upang mabuwag ang grupo matapos umakyat ang mga ito sa bakod at tumakbo sa tarmac. Ang putok ng baril ay maririnig sa voice messages na ipinadala niya sa The Associated Press.

Nag-evacuate ang U.S. embassy at ibinaba ang watawat ng Amerika dito. Ang mga diplomat naman ay ni-relocate sa paliparan upang tumulong sa evacuation. Isinara rin ng ibang western countries ang kanilang misyon at pinalipad palabas ng bansa ang kanilang staff at nationals.

Pagdating ng umaga, nag-isyu ang Civil Aviation Authority ng Afghanistan ng isang advisory na nagsasabi na ang civilian side ng paliparan ay sarado na at militar na ang kumokontrol sa airspace.

Ikinagulat ng U.S. officials ang bilis ng paglusob ng Taliban sa bansa. Ilang araw lang bago nakapasok ang Taliban sa Kabul na halos walang resistance, hinulaan ng U.S. military assessment na aabutin ng buwan bago bumagsak ang kapitolyo.

Taliban ang ‘nasa kontrol’, wika ng U.K. defence minister

Kontrolado na ng Taliban ang Afghanistan. Ang British at NATO forces ay hindi na babalik upang labanan ang mga rebelde, wika ng defence minister ng Britanya nitong Lunes.

Sa loob ng 10 araw, nasakop ng Taliban ang halos buong Afghanistan. Litrato: Reuters

Kinikilala ko na kontrolado na ng Taliban ang bansa, sinabi ni Defence Secretary Ben Wallace sa Sky News. Hindi mo kailangang maging political scientist para malaman na nandito na tayo.

Nang tanungin kung babalik ang Britanya at NATO sa Afghanistan, ito ang sagot ni Wallace: That’s not on the cards na babalik pa kami.

PANOORIN | Canada pinakiusapan na gumawa ng higit pa upang matulungan ang Afghanistan:

Sinabi ni Wallace na ang military side ng Kabul airport ay secure at gagawin ng Britanya ang lahat ng makakaya nila upang i-evacuate ang mga British citizens at Afghans na may koneksyon sa Britain.

Ang target ay… mga 1,200 hanggang 1,500 exit kada araw ayon sa kapasidad ng aming mga eroplano at pananatilihin namin ang flow na iyon, aniya.

Ni-relocate ng Britanya ang kanilang embassy sa Kabul airport mula sa lungsod. Nang tinanong kung ano ang mararamdaman niya kapag iwinagayway na ang watawat ng Taliban sa British embassy building sa Kabul, ito ang sagot ni Wallace: Hindi na ito ang embassy namin, umalis na kami sa lokasyon na iyon… kaya isa na lang itong building.

Symbolically, hindi ito ang kagustuhan namin.

Pinamunuan ng Taliban ang Afghanistan mula 1996 hanggang 2001 sa pamamagitan ng isang malupit na anyo ng Islamic law. Ang mga kababaihan ay kinulong sa mga tahanan at ang mga pinaghihinalaang kriminal ay naharap sa amputation o public execution. Naghangad ang Taliban na maging mas moderate sa mga nagdaang taon, ngunit maraming Afghans ang duda rito at natatakot na mawalan muli ng mga karapatang indibidwal.

Tinago rin ng Taliban si Osama bin Laden at ang al-Qaeda sa loob ng maraming taon bago nangyari ang Sept. 11, 2001 attacks. Ito ang naging hudyat ng U.S.-led invasion na nagpawatak-watak sa al-Qaeda at nagtaboy sa Taliban mula sa kapangyarihan. Ngunit nawala sa pokus ang Estados Unidos dahil sa digmaan sa Iraq at muling nag-regroup ang Taliban. Sa mga nagdaang taon, nakuha ng mga militante ang mga kabukiran sa Afghanistan at tuluyan nang sinakop ang lungsod habang naghahanda ang U.S. forces na umalis ng mas maaga sa Aug. 31 deadline.

Huling napunta sa kamay ng Taliban ang Kabul noong 1996. Napinsala ito nang husto matapos magkaroon ng civil war sa pagitan ng warlords pitong taon matapos lisanin ng Soviet ang bansa. Isang milyong tao ang naninirahan sa lungsod noon, na naglalakbay sa maalikabok na kalsada gamit ang bisikleta o lumang taxi.

Ngayon, ang Kabul ay isang lungsod na may limang milyong tao kung saan ang luxury vehicles at SUVs ay nakikipaggitgitan sa trapiko. Karamihan sa mga batang Taliban fighters ay galing sa kanayunan na walang kuryente at tubig. Ngayon pa lang nila makikita ang modernong lungsod na naririnig lang nila dati sa mga kuwento.

Isang artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa Reuters.