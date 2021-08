Erin O’Toole umalma sa mandatory vaccination ng federal public servants at mga biyahero

Halos isang linggong iniwasan ni O’Toole ang mga tanong tungkol sa plano ng Liberal government na ipatupad ang isang vaccine mandate para sa mga burukrata, manggagawa sa transportasyon at mga pasahero na bibiyahe by air at rail, isang programa ng Canada na tutulong mapalakas ang vaccination rates sa gitna ng patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19.

Sinabi ni O’Toole na ang plano ng Liberal ay divisive at mas gusto ng mga Canadians ng isang reasonable at balanseng approach na magpoprotekta sa kanilang karapatan na gumawa ng personal na desisyon tungkol sa kanilang kalusugan.

Imbes na i-require ang mga public servants at mga biyahero na magpaturok, sinabi ni O’Toole na kung siya ay mahahalal, hihilingin niya na pumasa sila sa rapid test bago pumunta sa trabaho o sumakay sa bus, tren, eroplano o barko.

“Ang ayaw nila ay mahaluan ng politika ang pandemya. Ang bakuna ay hindi isang politikal na isyu. Upang subukan at gawin itong ganoon ay mapanganib at iresponsable,’ ani O’Toole.

Kailangan nating magkaisa dito, hindi divided, at hindi makikiisa ang Conservatives sa tangka na ito na magkaroon ng puwang sa pagitan ng mga Canadians.

Pagbagal ng vaccination rates

Ang Conservatives ay kritikal sa pagha-handle ng gobyerno sa immunization campaign at sa procurement process ng COVID-19 shots. Ilang linggo na nilang sinasabi na ang Canada ay nasa "back of the line" pagdating sa deliveries at marahil hanggang 2030 pa bago mabakunahan ang lahat ng tao.

Matapos ang mabagal na simula noong mga naunang buwan, ang Canada ngayon ay isa ng world leader sa immunizations na may mahigit 81 per cent ng eligible population ang nabakunahan na ng at least one dose. Ngunit ang pace ng pagbabakuna ay bumagal mula noong Abril at Mayo, at mababa na sa 100,000 shots ang naituturok kada araw.

Base sa estimate ng CBC News, mahigit 5.7 milyon na eligible Canadians ang hindi pa nakakatanggap ng dose kahit na may sapat na supply sa halos lahat ng parte ng bansa.

Sa kanyang campaign launch noong Linggo, sinabi ni Liberal Leader Justin Trudeau na ang eleksyon ang magbibigay ng pagkakataon sa mga Canadians na timbangin kung paano ia-approach ng gobyerno ang susunod na yugto ng pandemya - kasama ang pagpapabilis ng mabagal na vaccination rates sa pamamagitan ng workplace measures tulad ng mandatory shots para sa mga empleyado.

Nakita natin ang sitwasyon kung saan ang Conservative backbenchers ay tinimbang ang desisyon ng gobyerno at sinabing tyrannical ito dahil gumagawa tayo ng mga kautusan na bakunahan ang public servants o bakunahan ang mga taong sasakay sa tren at eroplano, ani Trudeau patungkol sa komento ni Conservative MP David Yurdiga (bagong window) noong nakaraang linggo na ang sapilitang pagbabakuna sa federal workers ay isang tyrannical na ideya na dapat pag-isipang mabuti ng lahat ng Canadians.

Ang sagot sa tyranny ay isang eleksyon at sa tingin ko ang mga taong hindi sumasang-ayon sa gobyerno o hindi sumasang-ayon sa direksyon na ito ay dapat magkaroon ng oportunidad na marinig.

Isang artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinulat sa Tagalog ni Catherine Dona.