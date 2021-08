Proof ng bakuna hindi required sa TIFF; mask, testing mandatory para sa media, talent

Ibinalita ng mga organizers na ang mga aktor, filmmaker, Toronto International Film Festival TIFF executives at iba pang tao na a-attend ng events ay dapat magpa-test para sa COVID-19 kada 48 na oras. Ang mga bisita na magmumula sa ibang bansa ay kailangan naman magpa-test sa loob ng 72 oras ng pagdating sa Toronto.

Dapat magsuot ng masks ang mga talent sa festival venues maliban kung sila’y nasa entablado o red carpet.

Umaasa ang Toronto International Film Festival TIFF na 4,000 miyembro ng industriya ang maa-accredit para sa festival ngayong taon na magaganap sa Setyembre 9 hanggang 18. Mahigit 1,400 journalists ang accredited na.

Ang mga reporter na naimbitahan upang mag-cover ng red carpet at mag-interact sa talent ay dapat magpakita ng proof of negative COVID-19 test kada 48 na oras.

Dagdag pa ng Toronto International Film Festival TIFF , ang staff sa festival venues na nag-i-interact sa talent - kasama ang festival photographers, drivers at backstage teams - ay dapat kumuha ng rapid antigen test kada 48 na oras at magsuot ng isang three-layer, non-medical mask.

Walang printed tikets

Ayon sa Toronto International Film Festival TIFF , walang printed tikets o passes ngayong taon. Sa halip, ang mga guests ay magpapakita ng mobile tikets. At wala ring concessions na ibebenta sa festival venues.

Ito ang mga venues ng Toronto International Film Festival TIFF : Toronto International Film Festival TIFF Bell Lightbox, ang Princess of Wales Theatre and Roy Thomson Hall, Scotiabank Theatre at ang Cinesphere IMAX Theatre sa Ontario Place.

Ang outdoor screening venues naman ay ang Ontario Place Festival Village kasama ang Visa Skyline Drive-In, RBC Lakeside Drive-In at ang West Island Open Air Cinema.

Ang mga red carpet events ay magaganap sa loob ng Roy Thomson Hall at Visa Screening Room sa Princess of Wales Theatre, kung saan ang lahat ng government-mandated physical distancing measures ay patuloy na ipinapatupad.

Sinabi ng organizers na ang public digital screenings ay magiging available sa sarili nitong online platform, ang digital TIFF Bell Lightbox, ngunit limited lang sa Canadian audiences at sa oras ng festival - at may date-release windows.

Noong nakaraang taon, ginanap ang festival sa virtual platforms at drive-in screenings dahil sa pandemya.

Ibinukas ng Canada ang border nito para sa non-essential travel mula sa Estados Unidos ngayong linggo, at inaasahan na magbubukas din para sa international travellers sa Setyembre 7.

Nag-pose ang aktor na si Benedict Cumberbatch kasama ang mga fans sa red carpet ng Toronto International Film Festival o TIFF noong 2014. Siya ang tatanggap ng TIFF Tribute Actor Award ngayong taon. Litrato: CBC / David Donnelly

Noong Huwebes, sinabi ng organizers na si Benedict Cumberbatch ang tatanggap ng Toronto International Film Festival TIFF Tribute Actor Award ngayong taon at mapapasama sa dating honorees na sina Jessica Chastain at Quebec director Denis Villeneuve. Ang pre-recorded event ay ibobrodkast nationally ng CTV at ii-stream internationally ng Variety.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.