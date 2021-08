Canadian gov't inobliga ang bakuna sa federal public servants, air at train passengers

Kahit na isa sa may pinakamataas na vaccination rate ang Canada sa buong mundo - 81 per cent ng lahat ng eligible Canadians ay may at least isang dose - sinabi ni Alghabra na ang bansa must do better.

Kailangan nating maabot ang pinakamaraming Canadians hangga’t maaari, aniya.

Ang bakuna ay magiging mandatory para sa federal employees at sa mga manggagawa sa federally regulated industries (tulad ng airlines at railways, at iba pa) sa pagsisikap na mapataas pa ang vaccination rates. Sinabi ng gobyerno na inaasahan din nila na ang mga employers sa federally regulated sectors - tulad ng banking, broadcasting at telecommunication - ay magre-require na mabakunahan ang kanilang mga empleyado.

May mahigit 300,000 federal public servants at daan-daang libong tao ang nagtatrabaho sa mga industriya na nasa sa ilalim ng federal labour code.

Sinabi ni Alghabra na ang gobyerno ay makikipagtulungan sa public service unions at employers upang maipatupad ang mandate sa pagtatapos ng Oktubre, o mas maaga pa.

Transport Minister Omar Alghabra: "Ang vaccine requirements... ang magpapabilis sa recovery ng Canada mula sa COVID-19 pandemic." Litrato: La Presse canadienne / Adrian Wyld

Hindi ito rekomendasyon. Sinabi ni Intergovernmental Affairs Minister Dominic LeBlanc na lahat ng public servants at ilang empleyado sa federally regulated na mga sektor ay kailangang sumunod sa vaccine mandate o makipagsapalaran na mawalan ng trabaho.

Ito ay mandatory requirement kapag nagtrabaho ka sa isang federal workplace o nagtrabaho sa gobyerno ng Canada, aniya.

Obviously, magkakaroon ng ibang indibidwal na dahil sa medical reasons ay hindi makapagpapabakuna at ang mga nararapat na opisyal ang makikipag-ugnayan sa kanila upang masiguro na masusunod ang appropriate measures.

PANOORIN | Unvaccinated adults ang tumutulak sa pagdami ng kaso ng COVID-19 sa Canada:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Higit sa mandatory vaccination requirement sa mga federal employees, sinabi ni Alghabra na isang similar mandate ang ipapatupad sa ilang biyahero.

Malapit na magsimula ang kautusan na lahat ng commercial air travellers at mga pasahero sa interprovincial trains at malaking marine vessels na may overnight accommodations (gaya ng cruise ships) ay dapat bakunado. Sinabi niya na may accommodations na gagawin para sa iilan na hindi magagawang magpabakuna, tulad ng testing at screening.

Ang vaccine requirements sa transportation sector ay makakatulong sa pagpoprotekta sa kaligtasan ng mga empleyado, ng kanilang pamilya, ng mga pasahero, ng mga komunidad at lahat ng Canadians. At mapapabilis nito ang recovery ng Canada mula sa COVID-19 pandemic, aniya.

Nang tanungin kung kailan ipapatupad ang measures na ito, sinabi ni Alghabra na ang gobyerno ay nagde-develop ng isang measured at praktikal na approach sa pagre-require ng bakuna sa mga sektor na ito sa lalong madaling panahon.

Isang artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.