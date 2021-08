Ibinalita ng federal at provincial government ang $10 a day child-care sa Saskatchewan

Sa pagtatapos ng 2022, ang mga pamilya sa Saskatchewan ay maaaring makakita ng 50 per cent reduction sa average parent fees para sa mga batang edad anim pababa sa regulated child care, saad ng probinsya sa isang news release.

Deserve ng bawat bata na magkaroon ng best possible start sa buhay, ani Ahmed Hussein, ang federal minister of families, children and social development.

Ang makasaysayang kasunduan ngayong araw na ito sa Saskatchewan ay isa na namang importanteng hakbang tungo sa pag-e-ensure na lahat ng pamilya ay may access sa high-quality, affordable, at inclusive child care.

Ang halos $1.1 bilyon na federal funding sa susunod na limang taon ay inaasahan din na lilikha ng 28,000 bagong regulated early learning at child-care spaces sa Saskatchewan para sa mga batang anim na taong gulang pababa.

Ang kasunduan ay inaasahan din na susuporta sa pag-aaral ng early childhood educators sa Saskatchewan na magbibigay sa kanila ng professional development opportunities.

Ang Gobyerno ng Saskatchewan ay nakatuon sa pag-i-invest sa abot kaya, accessible at de kalidad na early learning at child care options na magbibigay ng flexibility at choice sa mga pamilya sa Saskatchewan, ani Dustin Duncan, ang minister of education ng probinsya.

Nagagalak kami na ang kasunduang ito ay lilikha ng 28,000 new regulated spaces na gagawing mas affordable ang buhay para sa Saskatchewan families at palalakihin ang suweldo ng Early Childhood Educators na sumusuporta sa mga bata sa buong probinsya.

Ang gobyerno ng Canada at Saskatchewan ay nagkasundo rin na i-extend ang Canada-Saskatchewan Early Learning and Child Care Agreement na nag-a-allocate ng $68.5 milyon in federal funds sa susunod na apat na taon upang madagdagan ang access sa affordable at inclusive child care. Sinabi ng probinsya na magtatabi ito ng mahigit $17 milyon ngayong fiscal year para suportahan ang early childhood workforce.

Isang artikulo ni Jessie Anton (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Bryan Eneas.