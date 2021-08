Canada magdo-donate ng milyong-milyong Johnson & Johnson vaccines

Inanunsyo ni Procurement Minister Anita Anand ang donasyon sa pamamagitan ng COVAX vaccine-sharing alliance nitong Huwebes samantala maraming developing countries pa rin ang nahihirapan sa kakulangan ng bakuna.

Ang donasyon na ito ay on top of the $2.5 bilyon na suportang pinansyal na kinomit ng Canada sa international efforts upang labanan ang COVID-19 at ang suporta ng Canada para sa developing world ay tiyak na magpapatuloy going forward, ani Anand sa isang briefing nitong Huwebes.

Sinabi ng gobyerno na magrereserba sila ng apat na milyong J&J vaccines para may access ang mga Canadians dito kung kinakailangan, ngunit sinabi ni Anand na ang lahat ng natitirang bakuna ay gagamitin ng ibang bansa.

Ang Canadian doses na na-identify bilang surplus ay ido-donate sa international partners on an ongoing basis ayon sa napagkasunduan at pamumunuan ito ni Karina [Gould, minister ng international development] at ng kanyang team.

Isang nurse ang nagturok ng Johnson & Johnson COVID-19 vaccine. Magdo-donate ang Canada ng 10 milyong doses ng bakunang ito na hindi naipamahagi sa bansa. Litrato: Associated Press / Mike Simons/Tulsa World

Canada hindi ginamit ang J&J vaccine

Inaprubahan ng Health Canada ang J&J vaccine noong Marso, ngunit hindi ito ginamit sa bansa kailanman.

Ang kaisa-isang shipment para sa 330,000 doses ay diniliber noong Abril at hinold sa quarantine ng ilang buwan dahil sa pangamba na posibleng nakontamina ito sa production facility sa Baltimore, U.S.A.

Nadetermina ng Health Canada na ang mga doses ay hindi ma-verify at isinauli ito sa kompanya.

Ngayon, dahil sa surplus ng bakuna mula sa ibang manufacturers, sinabi ni Anand na ibibigay ng Canada ang J&J shots sa mga bansang nangangailangan.

Halos 14 milyong doses ng one-shot vaccine ang naiturok sa Estados Unidos, na resulta ng partnership sa pagitan ng J&J at ng European subsidiary nito na Janssen, ayon sa U.S. Centers for Disease Control and Prevention.

Nakiusap ang public health experts sa Canada at sa iba pang mayayaman na bansa na dagdagan ang bilang ng mga bakuna na ibibigay sa developing nations o i-risk ang development ng mas maraming coronavirus variants na maaaring umusbong at mapadpad sa Canada.

Sa buong mundo, milyong-milyong tao ang hindi pa nababakunahan at wala silang proteksyon laban sa COVID-19. Sa low-income na mga bansa, dalawang porsyento lang ng populasyon ang naturukan ng first dose, ani Gould. Dagdag pa niya, ang kontribusyon ng Canada sa COVAX ay umabot na sa 40 milyon doses bukod pa sa monetary contributions.

Inanunsyo ng federal government noong nakaraang buwan na magdo-donate ito ng 18 milyon doses ng AstraZeneca-Oxford vaccine sa mahihirap na bansa. Sa ngayon, hindi na rin ginagamit ang naturang bakuna sa vaccination efforts ng Canada.

Isang artikulo mula sa The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Chris Iorfida.