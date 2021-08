Kita ng Metro bahagyang bumaba dahil tapos na ang pag-iimbak ngayong pandemya

Ang third quarter earnings ng Metro Inc., isang malaking grocery at drugstore chain sa Canada, na ni-report nitong Miyerkules ay sumasalamin sa similar na resultang inilahad ng mga competitors nito gaya ng Empire Co. Ltd. at Loblaw Companies Ltd. ngayong summer.

Sa simula ng pandemya, ang sales ng tatlong kompanya ay tumaas dahil sa pag-iimbak ng mga mamimili kaya nagkaroon pa ng shortage sa ibang produkto tulad ng harina at toilet paper. Maraming Canadians ang nagpunta sa conventional full-service grocery stores kaysa sa discount supermarkets at namili ng maraming items per visit para mabawasan ang kanilang grocery trips.

Taliwas dito ang trend na umuusbong ngayon habang nagpapatuloy ang vaccine rollout at bumababa ang COVID-19 infections.

Sinabi ng Metro, Loblaw at Empire na nadagdagan ang mga taong pumupunta sa mga tindahan nitong nagdaang quarters, ngunit mas lumiit ang kanilang basket size at bumaba ang sales. Indikasyon ito na mas nagsa-shop around ang mga tao at mas gumagastos sa mga restaurants.

Sinabi rin nila na unti-unting bumabalik ang mga shoppers sa discount grocery stores dahil mas maraming mamimili ang naghahanap ng promotions kaysa convenience.

Ang mga mamimili ay mas nagsa-shop around ngayon dahil niluwagan na ang mga restrictions, ani Metro president at CEO Eric La Fleche sa isang conference call.

Nakikita namin ang gradual shift sa mas normal na pre-pandemic behaviour, aniya. Ang discount channel ang mas nakikinabang mula roon kaysa sa conventional stores na nagkaroon ng malaking uplift sa panahon ng pandemya.

Ang Montreal-based grocery at drugstore retailer na nag-o-operate sa ilalim ng maraming brands tulad ng Metro, Super C at Food Basics, ay nagsabi nitong Miyerkules na ang kanilang food same-store sales ay bumaba ng 3.6 per cent ngayong third quarter kumpara last year.

Ang Empire na may-ari ng Sobeys, Safeway at FreshCo ay nag-report ng similar na resulta nitong Hunyo. Ang kanilang same-store sales ay dumausdos ng 4.5 per cent habang ang Loblaw, na may-ari ng store chains na Zehrs, Provigo at No Frills, ay nagsabi na ang kanilang food same-store sales ay bumaba ng 0.1 per cent.

Ayon kay La Fleche ng Metro, inaasahan daw nila na mananatiling malambot ang food sales ngayong fall.

Kahit hindi natin eksaktong mahuhulaan kung paano mag-e-evolve ang pandemya, inaasahan namin na magde-decline ang food sales (ngayong fourth quarter) kumpara sa mataas na levels noong nakaraang taon, ngunit maikukumpara favourably sa fiscal 2019, aniya.

Umaasa ang Metro na makakabawi sila sa pamamagitan ng kanilang drugstore division, kung saan kabilang ang Jean Coutu at Brunet.

Nag-e-expect kami ng continued growth mula sa prescriptions, ani La Fleche. Ang pagluwag ng mga restrictions ay magkakaroon ng positive impact sa ibang categories na negatibong naapektuhan ng pandemya tulad ng beauty, cosmetics, at cold and flu products.

Samantala, ang grocer ay umaasa na magkakaroon ng kaunting inflationary pressure mula sa higher cost ng mga goods, transportasyon at labour.

Nag-e-expect ako ng kaunting inflation sa retail na mas mararamdaman ngayong fall, ani La Fleche. Ngunit we will have to wait and see. At intensyon namin na manatiling competitive.

Ayon sa Metro, kumita sila ng $252.4 milyon sa pinaka-latest na quarter nito, bumaba mula sa $263.5 milyon noong nakaraang taon.

Sinabi ng kompanya na ang kita nila ay umabot sa $1.03 per diluted share sa 16-week period na natapos noong Hulyo 3, bumaba mula sa $1.04 per diluted share noong nakaraang taon.

Ang sales ng kompanya sa third quarter ay $5.72 billion, bumaba mula sa $5.84 billion last year.

Ang gastos ng kompanya sa COVID-19 related expenses para sa quarter ay umabot sa $38 milyon kumpara sa $107 milyon sa loob ng parehong quarter last year.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.