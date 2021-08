NDP nangako ng universal pharmacare, mental health supports sa unang utos, kung nahalal

Ngayong umaga, naglabas ang federal party ng listahan ng kanilang commitments na nagpo-pokus sa health care at affordability, na inaasahan na magiging pangunahing plataporma ng kampanya sa tila papalapit na federal election.

Ang dokumento ay kumakatawan sa long-term vision ng partido, ngunit sinabi ng spokesperson ng partido na naniniwala sila na ang universal prescription drug coverage, dental care at mental health care para sa mga uninsured ay matutupad na sa unang mandate.

Mas matatagalan ma-realize ang full vision, sabi ng spokesperson. Ngunit kung inumpisahan natin ito ng maaga halimbawa noong 2019, 2015, mas malayo na sana ang ating narating.

Hindi nakasaad sa commitments document ang costing breakdown ng mga pangakong ito, kung kaya hindi malinaw kung magkano ang magagastos para matupad ang mga pangako ng fourth-place na partido.

Sa technical briefing ng mga reporter bago ang release, isang party official ang nagsabi na sila ay nakikipagtulungan sa Parliamentary Budget Officer upang tantyahin ang kostas ng pagpapatupad ng mga proposal.

Ang ilang pangako na dati nang inanunsyo, tulad ng universal prescription drug coverage, ay na-cost na noong 2019 election pero baka tumaas na ito.

Upang ma-cover ang ilan sa mga iminungkahing programa, sinabi ng partido na magkakaroon ng one per cent tax sa mga households na may yaman na mahigit $10 milyon. Sinabi ng party official na magdadala ito ng halos $10 bilyon kada taon na popondo sa mga serbisyo.

Isa pang revenue source ang temporary COVID-19 excess profit tax na magbibigay ng additional 15 per cent tax sa malalaking korporasyon na nakapagtala ng major profits sa panahon ng pandemya.

Bilang parte ng plataporma sa health-care, sinabi ng partido na ang isang New Democrat government ay magbibigay ng mental health care para sa mga uninsured Canadians upang ang mga taong walang coverage ay makahingi ng tulong.

Isa ito sa mga big-ticket items, kasama ang pag-i-include sa post-secondary education sa public education system ng Canada, ang mangangailangan ng suporta mula sa mga probinsya.

Sinabi ng party official na pinatunayan ng pandemya na gustong makipagtulungan ng mga probinsya sa gobyerno ng Canada across party lines.

Kabilang sa iba pang mga pangako ang:

$10-a-day child care.

Pagre-reintroduce ng 30-year terms sa Canada Mortgage and Housing Corporation insured mortgages sa entry-level homes para sa first-time home buyers.

Paglikha ng at least kalahating milyon na units ng affordable housing sa susunod na 10 taon.

Guaranteed livable income para sa lahat ng Canadians.

Price cap sa cell phone bills.

Continuing wage at rent subsidies para sa maliliit na negosyo habang nagpapatuloy ang pandemya.

Isang artikulo ni Catharine Tunney (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.