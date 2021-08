Canada ipinangako ang vaccine passport para sa international travel ngayong fall

Sinabi ni Immigration Minister Marco Mendecino noong Miyerkules ng hapon na ang Canada ay nakikipagtulungan sa mga probinsya - na siyang may hawak ng datos tungkol sa vaccinations - upang mag-develop ng consistent credentials. Sinabi ng minister na ang gobyerno ay nakikipag-ugnayan din sa ibang bansa upang kilalanin ang credentials na inisyu sa Canada.

Isasama sa federal certification ang datos tungkol sa klase ng bakuna na itinurok sa pasyente, petsa at lokasyon.

Para sa mga Canadians na nais magbiyahe, ang paggamit ng proof of vaccination ay magpo-provide sa border officials ng vaccination history na kailangan nila upang ma-assess kung na-meet ng biyahero ang public health requirements. Magbibigay din ito ng isang trusted at verifiable credential kapag sila ay pabalik na sa Canada, nakasaad sa government release.

Sinabi ni Intergovernmental Affairs Minister Dominic LeBlanc na ine-expect ng gobyerno na ang credentials na ito ay magiging digital ngunit magiging available din sa mga tao na walang access sa isang device.

Ang anunsyo ng federal government ay lumabas sa gitna ng isang mabangis na debate habang pinag-uusapan ng ilang probinsya ang pag-i-introduce ng domestic proof of vaccination.

Sa Quebec, simula sa Setyembre, ang sinumang bibisita sa non-essential businesses tulad ng bars, restaurants, gyms at festivals ay kailangang magpresenta ng scannable QR code (bagong window) sa pamamagitan ng smartphone app upang patunayan na sila ay fully vaccinated na laban sa COVID-19.

Ang Manitoba ay mag-i-isyu ng proof-of-immunization cards sa mga residente dalawang linggo matapos maturukan ng kanilang pangalawang shot.

Nangako naman si Nova Scotia Liberal Leader Iain Rankin na ang isang re-elected Liberal government ay magkakaroon ng proposed ScotiaPass para sa mga fully vaccinated na residente. Magagamit ang sistemang ito ng mga businesses at iba pang organizations upang limitahan ang access sa kanilang mga serbisyo.

Samantala, patuloy na iginigiit ni Alberta Premier Jason Kenney na hindi mag-i-introduce ng proof-of-vaccination documentation ang kanyang probinsya.

Malinaw mula pa nung umpisa na hindi kami magpa-facilitate o tatanggap ng vaccine passports, sinabi ni Kenney sa mga reporters noong nakaraang buwan.

Naniniwala ako na in principle sumasalungat ito sa Health Information Act at posible rin sa Freedom of Information and Protection of Privacy Act.

Isang artikulo ni Catharine Tunney (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.