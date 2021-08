Ontario naglabas ng bagong rules sa pagma-manage ng COVID-19 cases, outbreaks

Bagama’t komplikado ang mga bagong rules, naglalaman ito ng isang basic na tema: ang mga vaccinated na Ontarians ay mapapasailalim sa mas kaunting restrictions at mas maluwag na isolation requirements kumpara sa mga taong wala pang bakuna.

Si Nurse Jane Harrison tumutulong na mag-administer ng COVID-19 test sa isang mobile clinic na ino-operate ng Anishnawbe Health Toronto noong late 2020. Litrato: CBC / Evan Mitsui

Nakasaad din sa mga dokumento na ibinahagi ng probinsya nitong Miyerkules kung paano ima-manage ang possible exposures sa mga paaralan ngayong taon. Sinabi ni provincial spokesperson Alexandra Hilkene sa isang statement na ang gobyerno ay may balanse at maingat na approach para siguraduhin na ang mga paaralan ay manatiling bukas for in-person learning sa buong school year.

Ang Chief Medical Officer of Health at health experts ay patuloy na ire-review ang data at magpo-provide ng advice sa gobyerno tungkol sa appropriate at effective measures na kailangan upang maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng mga Ontarians at mamalagi ang mga bata sa classroom, aniya.

Rules para sa mga bakunado

Ang bakunadong Ontarians, asymptomatic at na-expose sa confirmed case ay likely (depende sa kanilang public health unit) hindi required na mag-self-isolate pero dapat magpa-test, sabi ng probinsya. Ang mga taong ito ay kailangan ding mag-self-monitor para sa kahit anong sintomas sa loob ng 10 araw, at sumunod sa public health measures tulad ng pagsusuot ng mask sa labas ng kanilang bahay.

Ang mga tao sa kategorya na ito ay inuutusan na mag-self-isolate at magpa-test sa oras na makaramdam sila ng sintomas. Ang mga miyembro ng kanilang household ay hindi kailangan mag-self-isolate.

Kung ang bakunadong tao ay na-expose sa isang confirmed case at nakaramdam ng sintomas, sila ay inuutusan na mag-self-isolate at magpa-test kaagad. Kapag bumalik ang test na positive, kailangan nilang mag-self-isolate sa loob ng 10 araw, sabi ng probinsya. Kung negative naman ang test, puwede na silang huminto sa pagse-self-isolate kapag nag-improve na ang mga sintomas nila sa loob ng at least isang araw o dalawang araw para sa gastrointestinal symptoms.

Sa kategorya na ito, ang mga miyembro ng same household ay hindi kailangan mag-self-isolate kung sila ay nabakunahan na. Kung hindi pa sila natuturukan, kailangan nilang mag-self-isolate hanggang makakuha ang exposed person ng negative test result.

Sinabi ni Dr. Kieran Moore, Chief Medical Officer of Health ng Ontario, ngayong linggo na hindi na magpo-pokus ang probinsya sa daily COVID-19 case counts sa fall dahil balik-eskwela na ang mga estudyante sa in-person learning. Litrato: La Presse canadienne / Lars Hagberg

Rules para sa mga hindi bakunado

Para sa mga taong hindi pa nababakunahan at nagkaroon ng contact sa confirmed case, iba ang mga rules.

Sa ganitong sitwasyon, ang hindi bakunadong tao ay kailangan mag-self-isolate sa loob ng 10 araw at magpa-test kaagad. Kung negative ang test, rekomendado na kumuha ng pangalawang test on or after day seven ng self-isolation period. Sinabi ng probinsya na ang tao sa kategorya na ito ay kailangan mag-self-isolate for this period kasunod ng kanilang huling exposure, kahit na negative ang kanilang test.

Kung ang tao na ito ay walang sintomas, ang fully-immunized household members ay hindi kailangan mag-self-isolate. Pero kung wala pa silang bakuna, kailangan nilang manatili sa bahay maliban sa essential reasons tulad ng trabaho o eskwela sa loob ng isolation period ng exposed person.

Kung ang taong na-expose at walang bakuna ay nakaramdam ng symptoms, kailangan makita na sila ay improving for at least isang araw (o 48 oras para sa gastrointestinal symptoms) bago tapusin ang isolation.

Ang fully vaccinated household members sa sitwasyon na ito ay hindi kailangan mag-self-isolate, pero ang mga taong walang bakuna ay kailangan mag-self-isolate habang ang exposed person ay naghihintay ng test results. Kailangan din na manatili sa bahay maliban sa essential reasons habang nasa isolation period ang exposed person.

Ang healthcare providers sa Unity Health Toronto ay nagbakuna ng Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine sa one-day pop-up clinic sa Eaton Centre, Toronto, Canada ngayong Hulyo. Litrato: CBC / Evan Mitsui

Paano ang mga eskwelahan?

Naglabas din ang probinsya ng specific guidelines kung paano ia-approach ng local public health units ang confirmed cases at outbreaks sa mga paaralan.

Para sa purpose na ito, ang outbreak sa isang paaralan o child-care setting ay dinefine bilang dalawa o mas marami pang lab-confirmed COVID-19 cases sa mga estudyante, staff o ibang bisita kung saan ang isang kaso ay maili-link sa paaralan o pasilidad, kasama ang related transportation kagaya ng bus.

Ang mga measures na tumutugon sa cases o outbreaks ay ima-manage ng local public health unit, at maaaring i-scale up o down depende sa partikular na sitwasyon at risks, sabi ng probinsya.

Ang mga halimbawa ng mga hakbang na maaaring ipatupad ng health units sa kaso ng school outbreaks ay pagkakaroon ng specific signage, pagbabawal ng mga bisita, pagmi-minimize ng movement ng staff sa pagitan ng cohorts at paglilimita sa mga aktibidad ng mga estudyante sa sarili nilang cohort.

Ine-expect ng probinsya na ang whole dismissals sa mga paaralan dahil sa COVID-19 cases ay magiging bihira lamang.

Inaasahan na ang likelihood ng whole school dismissal ay magiging mababa sa mga paaralan na may mataas na immunization coverage sa mga estudyante, saad ng dokumento na walang binanggit tungkol sa mga bata edad 12 pababa na kasalukuyang ineligible na mabakunahan sa Canada.

Gayunpaman, ang public health units ay maaaring magsara ng mga paaralan kung hinihingi ng sirkumstansya ng outbreak ang ganitong aksyon.

Kung paano naman iha-handle ng mga paaralan ang symptomatic na indibidwal at ang kanilang mga contacts ay depende sa kung paano na-expose ang indibidwal at kung ano ang vaccination status ng mga posibleng contacts.

Ang mga estudyante at staff na may sintomas ng COVID-19 ay kailangan magpa-test at mag-isolate habang hinihintay ang resulta ng kanilang test, dadag pa ng probinsya.

Maliban na lang kung ang tao ay itinuturing na probable case o nag-test ng positive, “ang dismissal at isolation ng asymptomatic contacts sa paaralan ay generally hindi nire-recommend."

Kung ang symptomatic person naman ay nag-test ng negative, o ang kanilang karamdaman ay iba sa COVID-19, maaari silang bumalik sa eskwela pagkatapos mag-improve ang kanilang sintomas sa loob ng at least 24 oras. Kung ang sintomas nila ay gastrointestinal, kailangan nilang maghintay ng at least 48 oras bago bumalik.

Isang artikulo nina Adam Carter (bagong window) at Lucas Powers (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.