Dokyu ng Pinoy Canadian sa paghilom at trauma nasa Regina International Film Festival

Nagsimula ang lahat sa pangako ko kay tatay bago siya namatay, sinabi ni Jon Jon Rivero sa The Morning Edition na ipinanganak sa Regina, Saskatchewan, Canada. “Ang isa ay naging tatlong pangako at isa roon ang magpunta sa Pilipinas.”

Ang ama ni Rivero ay nagkasakit ng brain tumour noong dalawang taon pa lang si Rivero. Dahil sa mga hamong pinansyal, ang pamilya ay hindi na nakabalik sa kanilang ancestral home sa Pilipinas.

Nang pumanaw ang kanyang ama noong 2002, naging inspirado si Rivero na sumayaw at mag-perform.

Pagkatapos ng apat na taon, nagkaroon ako ng oportunidad na magpunta sa Pilipinas kasama ang isang hip hop Filipino performing arts troupe na pinagsasama ang contemporary at folk music at sayaw. Binago nito ang buhay ko, ani Rivero.

Si Jon Jon Rivero at ang isang team ng mga volunteers ay nagbibigay ng trauma workshops sa Pilipinas mula nang siya ay bumisita noong early 2000s. Litrato: Jon Jon Rivero

Sinabi ni Rivero na naramdaman niyang tinanggap siya sa kanyang tinubuang bayan, ngunit nahabag sa mga batang nagpapapansin sa troupe habang papunta ang mga miyembro sa kanilang tour bus pagkatapos ng performances.

Ang iba sa kanila walang damit. Ang iba sa kanila walang mga paa't kamay. Ngunit lahat sila may talento, lahat sila malakas ang spirit at nagsasabi na ‘Hoy, ikaw tingnan mo ako. Kailangan ko ng taong makakapansin sa akin at bibigyan ako ng chance, ani Rivero.

Ang limang minutong pag-uusap sa lansangan ay nauwi sa dalawang oras na cultural exchange workshop.

Ang iba sa kanila ay gumagawa ng head spins sa semento. At sa totoo lang, napahanga talaga ako. Mas higit nila akong tinuruan tungkol sa pagiging matatag kaysa sa maaari kong ituro sa pamamagitan ng aking hip hop, alam mo 'yun, ng aking privileged life, aniya.

Noong 2007, ang occupational therapist at hip hop dancer ay kumonek sa Streetlight Philippines, isang organisasyon na nagpapatakbo ng isang orphanage. Nagsimulang magturo ng music lessons at mag-mentor si Rivero at nagpabalik-balik sa Pilipinas sa loob ng ilang taon kasama ang grupo ng mga volunteers.

Naramdaman ko na, ‘Wow man, ang galing.’ Ito ang gusto ni tatay na gawin ko. Pinalaki rin ako ni nanay na basta mag-share, na alam mo ‘yun, maglingkod sa kapwa, ani Rivero.

Ang asawa ni Jon Jon Rivero na si Paula Audrey Rivero ay isang social worker at certified trauma specialist. Co-author din siya ng children's book na pinamagatang 'My Name Is Trauma.' Litrato: Jon Jon Rivero

Sinimulan ni Rivero na i-film ang kanyang mga karanasan upang ipakita sa mga kaibigan at pamilya sa Canada. Nang napanood ng producer ng WolfCop na si Bernie Hernando ang footage, nilapitan niya si Rivero at kinausap tungkol sa paglikha ng dokumentaryo. Ang dalawa ay nagpabalik-balik sa Pilipinas at nagsimulang mag-film sa late 2000s at early 2010s.

Pagkatapos dumating ang Typhoon Yolanda, kilala rin bilang Typhoon Haiyan (bagong window). Nakatutok si Rivero mula sa Edmonton, Alberta noong mga panahong iyon at nakita na karamihan sa mga bata ay naka-survive. Gayunpaman, sinabi ng organisasyon na kailangan ng mga bata ang pagsayaw at pagkanta upang makatulong sa kanilang trauma.

Nagdesisyon si Rivero na mag-pokus sa katatagan ng mga kabataan at sa lakas na ipinakita ng mga tao sa Pilipinas para sa kanyang dokumentaryo. Nagpatuloy siya sa pagfi-film ng mga trauma workshops mula 2014 hanggang 2019.

Ang dokumentaryo na pinamagatang Balikbayan: From Victims to Survivors ay unang pinalabas sa Edmonton at nanalo ng Audience Choice Award.

Balikbayan: From Victims to Survivors ay tampok sa Regina International Film Festival ngayong linggo. Litrato: Jon Jon Rivero

Ang pelikula ay parte na ngayon ng Regina festival. Mapapanood ang pelikula online sa website ng festival (bagong window) hanggang Agosto 14.

Sinabi ni Rivero na mahalagang ipalabas ito sa Regina at makita ng lahat ng taong nagbigay sa kanya ng inspirasyon.

Nakatira ako sa Edmonton for 21 years now, pero ang Regina pa rin ang tahanan ko. Ipinagmamalaki kong sabihin na pinalaki ako ng aking mga magulang sa Saskatchewan. Pangarap ko na maibahagi ang kuwentong ito sa aking pamilya at mga kaibigan na ngayon ay natupad na.

Isang artikulo ni Heidi Atter (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa The Morning Edition.