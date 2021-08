‘Walang duda’ Canada nasa 4th wave na habang pataas ang COVID-19 cases sa buong bansa

Ang pitong araw na average ng bansa para sa bagong daily cases ay malapit na sa 1,300 ngayon - tumaas ng halos 60 per cent mula noong nakaraang linggo. Ang pagtaas ng mga kaso ay naramdaman sa British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Ontario at Quebec.

Tayo ay ganap na nasa fourth wave na, ani Dr. Peter Juni, ang scientific director ng COVID-19 Science Advisory Table ng Ontario. "Walang kaduda-duda."

‘Di tulad ng naunang waves na inoverwhelm ang iba’t ibang hospital systems at nauwi sa maraming kamatayan sa long-term care facilities, may pag-asa na ang ispaik na ito ay hindi magiging kasing lubha.

Ang mataas na vaccination uptake sa buong bansa ang bumago sa sitwasyon: Humigit-kumulang 60 per cent ng mga Canadians ay fully vaccinated na at ipinapakita rin sa research na ang leading vaccines ay nagbibigay ng mataas na lebel ng proteksyon (bagong window) laban sa malubhang karamdaman, pati rin sa kumakalat na delta variant.

Maaari tayong magkaroon ng maraming kaso sa populasyon na walang severe impact sa ating health-care system, ani Ashleigh Tuite, isang epidemiologist sa Dalla Lana School of Public Health ng University of Toronto.

Ngunit hindi ito nangangahulugan na ligtas na tayo sa peligro.

Maraming eksperto na nakausap ng CBC News ang nagsabi na kailangang panatilihin ang precautions tulad ng pagsusuot ng mask upang maiwasan ang pinakamalalang epekto ng wave na ito, at siguraduhin na mababakunahan ang mas maraming Canadians as possible.

Ang punto ay hindi na tayo babalik sa normal, ani Juni. Dahil malaking bahagi ng populasyon ang nananatiling unvaccinated.

PANOORIN | Canada nasa bingit ng delta-driven 4th wave:

90% ng mga kaso ay sa unvaccinated

Ang hindi protektadong mga indibidwal sa buong mundo ang tinatablan ng mas nakakahawang delta variant sa mga nagdaang linggo. Ang surge ng mga kaso - kasama ang seryosong infections at deaths - ay makikita sa mga lugar na may mababang vaccine coverage mula sa mga rehiyon sa Africa (bagong window) at sa ilang U.S. states (bagong window).

Ito ay magiging sakit ng mga unvaccinated Canadians at under-vaccinated populations, ani Dr. Isaac Bogoch, isang infectious diseases physician at miyembro ng COVID-19 vaccine task force ng Ontario.

Ayon sa pinakahuling available na datos ng federal public health (bagong window), humigit-kumulang 90 per cent ng lahat ng COVID-19 cases na nai-report sa Canada ay sa unvaccinated na mga indibidwal mula nang magsimula ang vaccination program sa bansa kalagitnaan ng Disyembre.

Maliit na bahagi lang ng cases - 0.5 per cent - ang nai-report sa mga tao na fully vaccinated, at ganito rin ang bilang sa mga hospitalizations at deaths sa parehong time period.

Kumpara sa unvaccinated individuals, ang fully vaccinated COVID-19 cases ay 70 per cent less likely na maoospital at 51 per cent less likely na mamamatay dahil sa kanilang karamdaman ayon sa pinakahuling federal update.

Iginiit ni Bogoch na habang parami nang parami ang mga taong nababakunahan, may pag-asa na ang total number ng mga tao na seryosong magkakasakit o mamamatay mula sa impeksyon ay mananatiling mababa, kahit na ang overall COVID-19 cases ay patuloy na mag-i-ispaik.

May nakikita pa rin tayo na positive cases sa mga vaccinated, paliwanag niya. Pero proportionally, hindi ito mauuwi sa hospitalizations.

Pressure sa health-care system posible pa rin

Dahil 40 per cent ng total population ang hindi pa fully vaccinated, milyong-milyong tao - kasama ang mga bata sa Canada edad 12 pababa na hindi pa eligible mabakunahan - ang nasa peligro.

Kung malaking bahagi ng mga indibidwal na iyon ang magkakasakit sa maikling period of time, ang health-care system ay mase-stretch at tayo ay magkakaproblema, ani Bogoch.

Ang babala ni Bogoch ay napapanahon lalo na't nahaharap ang Canadians sa samu’t saring pandemic precautions. Ang ibang probinsya pa nga, inabandona na entirely ang mga precautions na ito.

Halimbawa, halos lahat ng public health restrictions sa Alberta ay natanggal (bagong window) na noong Hulyo 1 at plano rin ng probinsya na i-scale back ang isolation requirements, contact tracing at asymptomatic testing sa susunod na linggo. Sumunod ang Saskatchewan (bagong window) na kamakailan lang ay nagtanggal na rin ng kanilang restrictions.

Sabi ni Juni, dahil sa malawak na pagkalat ng delta variant, hindi ito ang tamang oras para sa ibang probinsya tulad ng Ontario na luwagan ang kanilang mga rules. Hindi ibig sabihin nito na kailangan bumalik sa full lockdown, dagdag niya, imbes kailangan lang i-maintain ang day-to-day precautions tulad ng pagsusuot ng mask at pag-iwas sa large gatherings.

Kung pababayaan lang natin ang mga bagay na ito at magkaroon tayo ng similar approach kagaya ng Alberta, puwede tayong magkaroon ng 20,000 ICU admissions sa maikling panahon ng anim hanggang walong linggo, aniya.

PANOORIN | Canada kailangang madagdagan ang COVID-19 vaccinations ayon sa mga eksperto:

Sinabi ni Dr. David Naylor, ang namuno sa federal inquiry hinggil sa national response ng Canada sa 2003 SARS epidemic at co-chair ngayon ng COVID-19 immunity task force ng federal government, na much less likely pa rin na mao-overwhelm ang health-care system dahil may malinaw na paghina sa pagitan ng case counts at hospitalizations, salamat sa bakuna.

Bagaman sumang-ayon siya na maaaring magkaroon ng serious pressure sa mga ospital kung ang case counts ay tumaas pa sa panahon kung saan ang front-line staff ay pagod na.

Ang pressure na ito ang haharang sa ating efforts na i-clear ang malaking backlog ng naantalang health-care services sa buong Canada, ani Naylor.

Aniya, nakakabahala rin ang mga tanong na wala pang kasagutan tungkol sa impact ng COVID-19 sa katawan ng tao - whether ito ay ang lingering symptoms pagkatapos ng infection (bagong window) o ang potensyal na long-term effects nito sa mga bata at teens.

Paghikayat sa pagbabakuna ‘mahalaga’

Kaagapay ng basic precautions, ang pinakamahalaga sa ngayon ay ang paghikayat sa mga Canadians na magpabakuna, ani University of Saskatchewan infectious diseases specialist Dr. Alexander Wong, upang protektahan ang sinumang hindi pa bakunado o nasa higher risk - kabilang ang mga bata, nakakatandang tao na may mas mahinang immune system at ang immunocompromised na mga indibidwal ng anumang edad.

Dahil dito, maaaring kailanganin ang pagpapatupad ng vaccine mandates o proof-of-vaccination certificates, aniya.

Naglunsad na ang Manitoba ng immunization card at app (bagong window) na nagbibigay ng espesyal na pribilehiyo sa mga fully vaccinated na residente, habang ang health minister ng Quebec ay nag-anunsyo noong Martes (bagong window) na magkakaroon ng vaccine passport system ang probinsya na ipapatupad sa Setyembre 1 upang labanan ang pagtaas ng kaso.

PANOORIN | Gaano ka-convenient ang COVID-19 vaccine clinics upang makumbinse ang iba na magpaturok:

“Dahil sa maagang senyales na nagsisimula na ang delta-driven wave at papalapit na rin ang fall season, mahalaga na madagdagan ang proportion ng fully vaccinated Canadians at i-reinforce ang individual precautions ayon sa local public health advice upang mabawasan ang pagkalat ng virus at ibaba ang risk ng isang resurgence na maaaring mauwi sa pag-exceed sa health-care capacity ngayong fall at winter,” ani Dr. Theresa Tam, chief public health officer ng Canada sa isang statement noong Martes.

Ang hindi option, at maraming eksperto ang sumasang-ayon dito, ay pabayaan na lang ang virus to run its course.

Ang reproduction number sa maraming lugar sa buong bansa ay above one. Ibig sabihin noon, tayo ay nasa period of exponential growth, ani Tuite.

Ang sinasabi nito kung wala tayong gagawin, magpapatuloy ang paglaki ng bilang ng mga kaso.

Isang artikulo ni Lauren Pelley (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.