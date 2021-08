Canada nangako ng $321M para sa residential school searches at support services

Sa isang virtual news conference nitong Martes, sinabi ni Justice Minister David Lametti na mag-a-appoint siya ng espesyal na interlocutor na makikipagtulungan sa Indigenous communities at sa gobyerno na mag-propose ng mga pagbabago sa federal laws, policies at practices kaugnay ng unmarked graves at residential schools.

Sinabi niya na sa kasalukuyan walang sapat na legal tools ang Canada upang sagutin ang komplikadong isyu ng pagkakadiskubre sa unmarked graves.

Sinabi ni Crown-Indigenous Relations Minister Carolyn Bennett na magdadagdag ng $83 milyon sa existing na $27-million program ang gobyerno upang pondohan ang mga searches sa burial sites at gunitain ang mga batang namatay sa residential schools.

Sinabi rin niya na lilikha ang gobyerno ng isang national advisory committee na binubuo ng mga eksperto sa archeology, forensic, pathology, at mental health na magbibigay ng advice sa mga Indigenous communities at sa gobyerno kung paano mahahanap at makikilala ang mga bata.

PANOORIN | Carolyn Bennett inanunsyo ang karagdagang pondo para sa residential school searches:

Ayon kay Indigenous Services Minister Marc Miller, ang gobyerno ay gagastos ng $107 milyon sa mga programa na magbibigay ng mental health, culture at emotional services bilang suporta sa paghilom mula sa intergenerational trauma.

Mula noong Mayo, kinontak ng ilang Indigenous people ang ating gobyerno at ibinahagi na nagbabalik ngayon ang mga mapait na karanasan na ito na pinagsumikapan nilang kalimutan. Muling bumubuka ang mga lumang sugat na akala nila ay naghilom na, ani Miller.

Sinabi ni Assembly of First Nations National Chief RoseAnne Archibald sa virtual news conference na kahit nahuli na ang announcement, wine-welcome pa rin niya ang pangako ng gobyerno na pondohan ang Indigenous-led, survivor-centric efforts.

Bilang First Nations, matagal na naming alam ang katotohanan, ibinahagi na namin ang katotohanan na ito, ipinaglaban namin na marinig ang katotohanan na ito, ani Archibald.

At kailangan ang katotohanan bago ang rekonsilyasyon.

Ang Canada ay magbibigay ng $100.1 milyon sa susunod na dalawang taon para suportahan ang mga community plans ukol sa pagma-manage ng residential school buildings - para sa demolisyon, rehabilitasyon o konstruksyon ng mga bagong pasilidad upang maipagpatuloy ang mga aktibidad na kasalukuyang nagaganap sa mga buildings.

Available ang suporta para sa sinumang naapektuhan ng kanilang karanasan sa residential schools at sa mga taong na-trigger ng mga report ukol dito.

Ang national Indian Residential School Crisis Line ay sinet up para magbigay ng suporta sa residential school survivors at sa iba pang naapektuhan. Maaaring ma-access ng mga tao ang emotional at crisis referral kapag tumawag sila sa 24-hour national crisis line: 1-866-925-4419.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa The Canadian Press.