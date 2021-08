Batang lumaki sa Nunavut dala ang anti-racism na adbokasiya sa National Youth Council

Nagtapos pa lang ng pag-aaral si Sarah Mazhero sa Concordia University sa Montreal, Quebec. Isa siya sa 10 batang Canadian na napabilang sa council. Mayroon siyang bachelor of arts sa political science with minors in psychology, law and society, at First Peoples studies.

Si Mazhero, na kaisa-isang miyembro mula sa Nunavut, ay nais gamitin ang kanyang posisyon upang madagdagan ang kamalayan tungkol sa rasismo.

Minsan nararamdaman ko na sa loob ng lipunan ng Canada, mayroong mga isyu tungkol sa rasismo na hindi natin ina-acknowledge. Sarah Mazhero, miyembro ng Prime Minister's Youth Council

Kaya gusto kong mabigyan ito ng pansin at mag-isip ng mga solusyon kasama ang federal government kung paano natin lalabanan ang systemic racism sa ating lipunan.

Uupo si Mazhero sa Youth Council ng prime minister hanggang 2023. Litrato: Sarah Mazhero

Si Mazhero, na nakausap ng CBC sa Montreal, ay naniniwala na ang karagdagang kamalayan ay mauuwi sa aksyon laban sa rasismo na nararanasan ng mga Black at Indigenous people.

Marami na akong nagawa na advocacy work tungkol sa minority rights. At nakita ko itong oportunidad na ito bilang pagpapatuloy sa trabahong nasimulan ko na. Ngunit ngayon sa mas nationwide scheme sa Canada, aniya.

Dagdag pa ni Mazhero, importante para sa bansa na simulang kilalanin ang mas lesser known history nito, lalo na’t lumutang ang isyu ng unmarked grave sites at residential schools.

Ito ay isang bagay na, alam mo ‘yun, parte ng ating kasaysayan at kailangan itong i-acknowledge… magsisimula iyan sa elementary school kung saan natututunan natin ang basics ng Canadian history, aniya.

Sa oras na umpisahan natin na kilalanin ito, sa oras na umpisahan natin na isipin kung paano gagawing inclusive ang Canada para sa mga taong dating teritoryo ito.

Kamakailan lang, nagsimula na ang orientation ng council at naganap ang kanilang unang opisyal na meeting ilang linggo lang ang nakalipas. Ang committee ay magkakaroon ng meeting tuwing dalawang buwan para sa natitirang panahon ng kanilang termino.

Si Mazhero ay uupo bilang miyembro ng council hanggang 2023.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Meral Jamal.