New York Gov. Andrew Cuomo inanunsyo ang kanyang resignation

Lumabo ang kinabukasan ni Cuomo na nasa kanyang ikatlong termino bilang gobernador matapos ilabas noong nakaraang linggo ang 168-page report na isinulat ng dalawang independent na abogado ng state attorney general.

Nakasaad sa report ang detalyadong alegasyon na sekswal na hinaras ni Cuomo ang 11 na kababaihan. Isiniwalat ng isa sa mga kababaihan sa isang television interview nitong Lunes na hinipuan siya diumano ni Cuomo. Ang naturang babae ay executive assistant sa opisina ng gobernador.

Ang pagbibitiw ni Cuomo sa kanyang tungkulin ay magiging epektibo sa loob ng 14 na araw. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang asal ngunit sinabi na ang pinakaseryosong alegasyon sa report ay walang credible at factual na basehan.

Sa aking isip, I've never crossed the line kahit kanino, aniya. Hindi ko na-realize ang extent to which the line has been redrawn.

Ang majority ng New York State Assembly members ay pabor sa pagkakaroon ng impeachment trial base sa lumutang na report.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa Associated Press.