Moderna pumirma ng kasunduan upang magtayo ng mRNA production plant sa Canada

Pipirma si Moderna CEO Stephane Bancel sa memorandum of understanding kasama si federal Innovation Minister François-Philippe Champagne sa Montreal, Quebec ngayong umaga. Ito ang pangalawang major deal na pinasukan ng Canada upang ma-produce ang mRNA vaccines sa Canada sa nakalipas na tatlong buwan.

Noong Mayo, sinabi ni Champagne na ang Canada ay magbibigay ng $199 milyon sa Resilience Technologies sa Mississauga, Ontario. Halos kalahati ito ng magagastos na pera sa expansion ng planta upang makagawa ng 640 milyon doses ng mRNA vaccines bawat taon.

Sinabi ng spokesperson ni Champagne sa The Canadian Press na ang Moderna at Canada ay nagne-negotiate pa rin kung gaano kalaki ang dapat i-contribute ng federal government sa bagong planta, at kung saan at kailan ito itatayo.

Sinabi rin niya na inakit ng Canada ang atensyon ng ilang life sciences companies noong nakaraang spring nang nangako ito ng $2.2 bilyon para sa biotechnology research at commercial production sa susunod na pitong taon. Kalahati ng funding na ito ay diretso sa bulsa ng mga kompanya na nais mag-expand or mag-set up ng production lines sa Canada.

Ang Moderna ay itinatag 11 taon na ang nakalipas para magsaliksik at gumawa ng messenger RNA, o mRNA, vaccines at therapeutics. Ang COVID-19 vaccine nito ang kauna-unahang produkto na na-authorize para sa laganap na paggamit.

Ang expansion ng production para matugunan ang malaking demand ay problematic para sa batang kompanya. Kaya nakipag-partner ang Moderna sa Swiss-based Lonza upang magawa ang drug substance ng bakuna sa mga pasilidad nito sa Switzerland at New Hampshire.

Ang mga bakuna ay tinatapos at inilalagay sa vials sa mga kompanya sa Europa at Estados Unidos.

Future demand sa mRNAs, magiging mas malaki kaysa COVID-19

Walang papel na ginampanan ang Canada sa produksyon ng Moderna o iba pang COVID-19 vaccines magpahanggang ngayon. Ang pharmaceutical industry na unti-unting humina sa loob ng 30 taon ang dahilan kung bakit nakadepende ang Canada sa imported na bakuna upang pabagalin ang COVID-19. Maraming siyentista sa mga teams na gumawa ng COVID-19 vaccines ang nagmula sa Canada ngunit nabingwit sila ng Estados Unidos at iba pang bansa kung saan maunlad ang life sciences industries.

Si Prime Minister Justin Trudeau, na malapit nang tumawag ng eleksyon, ay nagbuhos ng political capital sa Canadian life sciences, mula basic research hanggang clinical trials at malakihang commercial production.

Mahigit $1.2 bilyon ang kinomit noon, kasama ang pondo para sa Resilience, $600 milyon para sa ilang COVID-19 vaccine at therapy clinic trials, at $126 milyon para sa National Research Council upang magtayo ng biologics production plant as Montreal.

Ang pasilidad na malapit nang matapos ay gagawa ng bakuna para sa Novavax ng Maryland. Ang kompanya ay umaasang mabibigyan ng final authoirization para sa COVID-19 vaccine noong nakaraang spring ngunit hindi pa rin ito nangyayari. Noong nakaraang linggo, sinabi ng kompanya na mayroon silang production consistency issues kaya ipinagpaliban nila ang kanilang request sa Estados Unidos hanggang sa fall. Ito ang pangatlong pagkakataon na dinelay ng Novavax ang kanilang U.S. filing.

Sinimulan ng Novavax ang rolling review for authorization sa Health Canada noong winter ngunit ang final approval ay hindi pa rin naibibigay. Ang Novavax ay isang subunit protein vaccine at hindi mRNA vaccine.

Ipinangako rin ng Canada ang mahigit $400 milyon upang tulungan ang Sanofi na makumpleto ang $925 milyon na expansion ng vaccine production plant nito sa Toronto. Ang planta ay gumagawa ng flu vaccines, at ang expansion ay magpo-pokus din dito.

Ang mRNA vaccines ay isa sa pinakabagong teknolohiya sa bakuna. Gumagamit ito ng RNA, isang single-stranded molecule na nagtataglay ng code ng iba't ibang human genes at nag-uutos sa katawan na lumikha ng certain types of cells. Kinukuha ng mRNA vaccine ang code para sa parte ng virus na nagdudulot ng COVID-19 at ina-attach ito sa RNA. Kapag ininject, magdadala ito ng mensahe sa human immune system kung paano labanan ang virus.

Sa kasalukuyan, ang Moderna at Pfizer-BioNTech ang dalawang mRNA vaccines para sa COVID-19 at wala ni isa sa mga kompanyang ito ang makatugon sa current demand. Ang future demand para sa mRNA products ay magiging mas malaki kaysa COVID-19.

Ang Moderna lang ang nagde-develop ng mRNA products para sa mga sakit tulad ng influenza, heart disease, cancer at autoimmune disorders.

