Plano ng Alberta na ihinto ang COVID-19 testing magdudulot ng panganib sa mga bata

Sa isang liham na ipinadala kay Premier Jason Kenney, nakiusap ang Section of Pediatrics ng Alberta Medical Association (AMA) na ipagpaliban ni Kenney ang pagtanggal sa mga monitoring measures hanggang 85 per cent ng mga Albertans ang nabakunahan na o ‘di kaya’y naabot na ng COVID-19 pandemic ang endemic stage.

Higit 1.5 milyong Albertans ang hindi pa nababakunahan at mahigit kalahating milyong mga bata edad 12 pababa ay ineligible para sa bakuna, saad ng liham na pinirmahan ng 13 doktor na kumakatawan sa executive section.

Habang papalapit tayo sa simula ng school year, ang kakulangan sa mitigation at monitoring measures ay magreresulta sa sitwasyon kung saan ang fourth wave ang mabilis na magkakalat ng COVID-19 sa unvaccinated na populasyon at mga bata.

Ayon sa government statistics ng Alberta, 76 per cent ng eligible na populasyon - ang mga taong edad 12 pataas - ay naturukan na ng isang dose ng COVID-19 vaccine. Gayunpaman, mas kaunti sa 65 per cent ng buong populasyon kasama ang mga bata ang nabakunahan na ng first dose. Mas kaunti ito ng 20 per cent sa target na sina-suggest ng mga doktor.

Pediatricians nag-aalala na ‘kumalat na parang wildfire’ ang delta

Simula Aug. 16, ang Alberta government ay hindi na gagamit ng enforceable restrictions na ipinatupad sa panahon ng pandemya. Isa rito ang isolation kung nagpositibo sa test. Hindi na ito required by law. Bagkus, magkakaroon lang ng testing kung kakailanganin para sa patient-care decisions.

Sa liham ng mga doktor kay Kenney, sinabi nila na ang desisyon na ito kaakibat ng pagwawakas ng mandatory masking at ang nakakahawang nature ng delta variant ang maglalagay sa mga bata sa panganib ng COVID-19 complications.

PANOORIN | Dr. Tehseen Ladha sinabi na hindi katanggap-tanggap na ilagay sa panganib ang mga bata:

Ang major concern ay ang pag-abandona sa test, tracing at isolation measures, at ang pag-alis sa mask mandate kasama ang mahigit kalahating milyon na populasyon ng mga bata sa Alberta na hindi pa eligible na mabakunahan. Dahil dito makikita natin ang COVID-19 - ang delta variant - na kakalat na parang wildfire ngayong fall sa mga daycares at paaralan, ani Dr. Tehseen Ladha, ang assistant professor of pediatrics sa University of Alberta at co-signatory ng liham.

Idiniin ni Ladha na ang Florida at Louisiana, dalawang state sa Amerika na inabandona ang protective measures ay nakakaranas ngayon ng mabilis na pagtaas sa pediatric hospitalizations.

Alam natin na [ang delta variant] ay kasing contagious ng bulutong at alam natin na malapit ng bumalik sa paaralan ang mga bata, sinabi niya sa CBC News.

Kaya ina-anticipate natin na lahat ng factors na ito ay magbabanggaan kasabay ng pag-abandona sa measures ng probinsya.

Asahan ang surge sa fall, ani Kenney

Sa isang hindi kaugnay na news conference noong Lunes, sinabi ni Kenney na siya at ang Chief Medical Officer of Health na si Dr. Deena Hinshaw ay nag-e-expect na ang fall season ay magdadala ng surge ng COVID-19 cases kasabay ng pagtaas ng mga kaso ng influenza at common cold.

Ngunit ang proteksyon na dala ng pagbabakuna ng three-quarters ng eligible Albertans, full o partial, ay isang game changer.

Ang mga bata… ay may 140 times greater risk na pumunta sa emergency department para sa sports related injury noong 2019 kaysa sa panganib ng COVID-related hospital admission buhat noong Marso 2020, ani Kenney tungkol sa statistics na ibinahagi ni Hinshaw.

Hindi namin sinasabi na isara ang kids sports dahil baka ma-injure ang ibang bata at kailangan nilang magpunta sa emergency ward.

Ang pediatrics section ng Alberta Medical Association AMA ay kumakatawan sa mahigit 300 Alberta Medical Association AMA members. Sinabi ni Ladha na naramdaman ng grupo na kailangan nilang idagdag ang kanilang boses sa medical associations at mamamayan na nagsalita na.

Noong nakaraang linggo, sinabi ng Alberta College of Family Physicians na hindi sila kinonsulta at wala silang prior knowledge sa bagong protocols ng probinsya tungkol sa testing, isolation at contact tracing. Nagpahayag din ng pag-aalala ang Canadian Paediatric Society.

Ang trabaho ng gobyerno ay i-represent ang kanilang mga mamamayan, ani Ladha. At malakas na isinisigaw ng mga mamamayan ngayon na hindi ito ang mga pagbabago na gusto nila. Ok lang na luwagan ang ibang restrictions. Ngunit ang pag-e-eliminate sa lahat ng measures ay masyado pang maaga.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.