Ulan pinababa ang peligro ng wildfire sa British Columbia ngunit ‘di ito magtatagal

Sinabi ng Ministry of Forests na may 270 wildfires ang kasalukuyang naglalagablab lalo na sa southern Interior, at may walo pang nagsimula sa nagdaang dalawang araw.

Isa sa mas nakakabahalang lugar ay ang malaking apoy sa White Rock Lake sa pagitan ng Kamloops at Okanagan Lake na sumunog sa halos 560 square kilometres, na sumira sa properties sa silangang bahagi ng Kamloops at nagpalikas sa libo-libong residente mula sa kanilang tahanan.

Ang sunog na ito ay nasa isa sa dalawang British Columbia regions na niranggo pa rin as high to extreme risk. Ngunit ang maulan na weekend ang pumigil sa paglipad ng mga baga sa Okanagan Lake na naging daan para alisin ng Vernon ang evacuation alert sa kanilang lugar. Gayunpaman, ang tatlong regional districts, dalawang komunidad at dalawang First Nations ay nasa ilalim pa rin ng orders at alerts.

Ang mayor ng Chase, isang village na maaaring dapuan ng sunog mula sa hilaga, ay nagbahagi sa isang statement na ang malakas na hangin na ine-expect sa rehiyon ngayong Lunes ang magdadala ng mas aggressive na activity. Makaka-contribute din diyan ang mainit na taya ng panahon sa huling bahagi ng linggo sabi ng spokesman ng wildfire service.

Ayon sa probinsya, may humigit-kumulang na 6,600 properties ang nananatiling nasa evacuation orders sa buong British Columbia. Habang ang mga residente ng mahigit 32,000 properties ay inutusan na maghanda sa paglikas on short notice.

Ang sinumang inilagay sa ilalim ng evacuation order ay dapat umalis kaagad sa lugar.

Ang mga evacuation centres ay sinet up sa buong probinsya para i-assist ang sinumang lilikas mula sa komunidad na may banta ng wildfire. Upang makahanap ng centre na pinakamalapit sa inyo, bisitahin ang Emergency Management B.C. (bagong window) website.

Ang mga lilikas ay pinapaalalahanan na magparehistro sa Emergency Support Services (bagong window) online kahit na hindi sila gagamit ng mga serbisyo sa evacuation centre.

Isang artikulo mula sa The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.