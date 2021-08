Asahan ang delays sa Pearson sa pagbubukas ng border sa fully vaccinated Americans

Sinabi ni Robin Smith, spokesperson ng Greater Toronto Airports Authority, sa isang pahayag sa CBC News noong Linggo na dapat magbaon ng maraming pasensya ang mga biyahero bago pumunta sa paliparan dahil daragsa ang maraming tao sa pagluwag ng mga restrictions.

Dahil sa re-opening ng border para sa non-essential travel ng mga fully vaccinated U.S. citizens at permanent residents noong Aug. 9, inaasahan namin na muling tataas ang interes sa air travel, ani Smith sa statement.

Ang Greater Toronto Airports Authority ay nakikipagtulungan sa mga airlines at government agencies na humanap ng lahat ng posibleng paraan para mapadali ang pagdaan sa paliparan ngunit magiging mabagal ito dahil sa dagdag na COVID-19 health screenings.

Simula Linggo ng hatinggabi, ang non-essential U.S. travellers na fully vaccinated ng COVID-19 vaccines na aprubado ng Health Canada ay puwede na pumasok sa Canada.

Para maging eligible, ang mga biyahero ay dapat naninirahan sa U.S., may 14 na araw na ang lumipas matapos ang kanilang huling dose at may maipapakitang pruweba ng negative molecular test para sa COVID-19 na hindi lalampas ng 72 oras.

ArriveCAN app kritikal na parte ng border crossing

Kailangan din nila gamitin ang ArriveCAN app o online web portal para i-upload ang detalye ng kanilang pagbabakuna.

Ang mga pasahero na naka-iskedyul lumipad ng domestic flights ay inaabisuhang magpunta sa Pearson 90 minutos bago ang kanilang flight time.

Ang mga pasahero na naka-iskedyul na lumipad ng international flights ay inaabisuhang magpunta sa Pearson tatlong oras in advance.

Dagdag pa ni Smith, ang international passengers ay dapat handang maghintay ng tatlong oras o higit pa para kumpletuhin ang arrivals process dahil sa COVID-19 screening requirements, depende sa kanilang sitwasyon.

Ang buong airport community ay sama-samang nagtatrabaho upang matiyak na ang kalusugan at kaligtasan ng pasahero at empleyado ang prayoridad, ani Smith.

Tinawag ni Mark Agnew, senior director para sa international policy ng Canadian Chamber of Commerce, ang muling pagbubukas ng border ay isang welcome first step ngunit lipas na ang summer travel season.

Wala pang 'tsunami of visitors'

Sinabi ni Agnew na inaalala ng Chamber ang mga delays sa entry dahil ang mga tao ay titingin sa kanilang mga cell phones para sa proof of vaccination habang hinahanap ang iba pang dokumento.

May mga tao na magkakalikot at mag-a-upload pa lang on the spot, aniya. Ayaw nating makita ang mga delays na ganyan dahil magdudulot ito ng backlog para sa lahat ng tao na nais pumasok sa bansa.

Dagdag pa niya, may ilang requirements pa bago payagang makapasok ang mga Amerikano. Kasama ang pruweba ng negative COVID-19 test na kinuha bago dumating sa point of entry at backup quarantine plan kung sakaling kailanganin ito.

Hindi ito magiging singbilis ng 25 seconds para sa mga biyahero, ani Agnew.

Ang ibang foreign nationals hindi pa papapasukin hanggang Setyembre ngunit mahalagang hakbang ito papunta sa tamang direksyon aniya. Mahaba pa raw ang ating lalakbayin bago maging business as usual.

Umaasa naman ang mayor ng Niagara Falls na si Jim Diodati na ang reopened border ay magpapalakas sa turismo sa lungsod na sinasabi niyang kapantay ng oxygen ang halaga.

Sinabi ni Diodati na 25 per cent ng mga dumarating na turista sa lungsod bawat taon ay mga American citizens. Ang hindi nila pagbisita ay nagkaroon ng devastating effect sa ibabaw ng isang terribly devastating tourist season.

Naniniwala rin siya na ang mga bibisita sa ngayon ay mga Amerikanong may property sa Canada o kamag-anak sa bansa.

Hindi ko ine-expect na magkakaroon agad ng tsunami of visitors sa border, ani Diodati.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kina Muriel Draaisma, Dale Manucdoc at The Canadian Press.