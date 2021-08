Japanese PM sinabing natapos ang Olympic Games ng ligtas sa gitna ng pandemya

Iginiit niya na kahit naantala ang Games ng isang taon at ginanap sa ilalim ng mahigpit na restrictions, natupad ng Japan ang kanilang responsibilidad bilang host country at natapos ang Games ng ligtas.

Gusto kong ipahayag ang malugod kong pasasalamat sa lahat ng mga mamamayan para sa kanilang pag-unawa at kooperasyon. Japanese Prime Minister Yoshihide Suga

Ang 17 araw na Games na natapos noong Linggo ay naganap ng wala halos manonood. Ang mga atleta ay nanatili sa isolation bubble, nagsusuot ng face mask kapag wala sa field at umaalis kaagad ng Japan pagkatapos ng kanilang kompetisyon.

PANOORIN | COVID-19 nakadagdag sa komplikadong legacy ng Tokyo 2020:

Sinabi ni Suga ang mga pahayag na ito sa isang news conference sa Nagasaki kung saan umattend siya ng memorial service na gumugunita sa 76th anniversary ng U.S. atomic bombing sa lungsod noong 1945.

Umani ng kritisismo si Suga dahil pinilit nitong ituloy ang Games kahit ayaw ng Japanese public na ganapin ito sa panahon ng pandemya.

Ang Japan ay may isang milyong infections at mahigit 15,700 deaths mula sa COVID-19. Mas mabuti ang kalagayan nito kaysa sa maraming bansa, ngunit sa kasalukuyan ang delta variant ay nagpabilis sa pagkalat ng virus at sanhi ng maraming kaso.

Ang daily count ng mga kaso sa Tokyo ay mas dumoble noong Olympics. May 2,884 cases na naitala ngayong Lunes para sa prefectural na may 252,169 cases in total.

Iniulat ng Tokyo Olympics organizers na nagkaroon ng 28 Games-related na kaso ng COVID-19 ngayong Lunes. Ang kabuuang bilang ng mga kaso ay umabot na sa 458 simula July 1.

Walang Canadian na atleta ang nagpositibo sa virus as of Sunday, ayon kay Canadian Olympic Committee president Tricia Smith sa kanyang virtual closing news conference.

Isang artikulo ng Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.