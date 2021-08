Maynila sumailalim sa dalawang linggong lockdown ngayong Biyernes

Sa kasalukuyan, nilalabanan ng Pilipinas ang isa sa pinakamalaking COVID-19 outbreaks sa Asya. Patuloy rin ang pag-akyat ng infections sa bansa sa nagdaang dalawang linggo. Dahil daw ito sa mas nakakahawang delta variant ayon sa mga health officials.

Ang national at local government ay dapat agresibong kumilos na para bang mayroon ng community transmission, ani Health Ministry spokesperson Maria Rosario Vergeire sa isang news conference tungkol sa highly contagious variant.

Ito ang nagtulak sa bilang ng confirmed cases sa Pilipinas na umakyat sa mahigit 1.6 milyon, habang 247 naman ang naiulat na namatay nitong Biyernes. Ang fatality count sa bansa ay nasa 28,673.

Tsinetsek ng isang police officer ang dokumento ng mga motorista sa border checkpoint sa Marikina City, Metro Manila nitong Biyernes. Litrato: Getty Images / Ted Aljibe/AFP

Upang ipatupad ang lockdown orders, nag-set up ang pulisiya ng quarantine checkpoints sa paligid ng Maynila. Ang kapitolyo ay may 16 na lungsod at mahigit 13 milyon katao ang naninirahan dito.

9.8 milyong tao pa lang o halos siyam na porsyento ng 110 milyon na populasyon ng Pilipinas ang fully vaccinated laban sa COVID-19.

Sinabi ng mga opisyal ng Maynila na gagamitin nila ang dalawang linggong lockdown period para bakunahan ang apat na milyong tao sa capital region. Naglalayon ang Pilipinas na mabakunahan ang hanggang 70 milyon na mamamayan ngayong taon.

Sa kabuuan, 450 kumpirmadong kaso ng COVID-19 delta variant ang na-detect sa Pilipinas. Gayunpaman, naniniwala ang mga eksperto na mas mataas pa rito ang tunay na bilang dahil sa kakulangan ng genome sequencing capacity sa bansa.

Isang artikulo mula sa Reuters na huling in-update ng 6:55 a.m. ET.

Isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.