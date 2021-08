Canada nagdagdag ng 94,000 na trabaho noong Hulyo, jobless rate bumaba sa 7.5%

Sa report ng Statistics Canada nitong Biyernes, sinabi ng ahensya na halos lahat ng bagong trabaho ay nagmula sa Ontario na nagdagdag ng 72,000 jobs. Ang Manitoba, Nova Scotia at Prince Edward Island ay nagdagdag rin ng mga trabaho. Sa lahat ng ibang lugar, ang job levels ay nanatiling mababa o hindi nagbago.

Halos lahat ng bagong trabaho ay nanggaling sa pribadong sektor at karamihan ay full-time.

Ang pagdami ng trabaho ngayong Hulyo ay naganap matapos madagdagan ang bansa ng 231,000 jobs noong nakaraang buwan dahil nagsimula nang magbukas ang ekonomiya mula sa ikatlong wave ng COVID-19. Umasa ang mga ekonomista na magpapatuloy ang momentum na ito hanggang Hulyo ngunit ang job gains ay mas mababa pa rin ng 165,000 sa inaasahang bilang.

Ang numero nitong Hulyo ay nangangahulugan na ang ekonomiya ng Canada ay may 246,000 fewer jobs kumpara noong Pebrero 2020 nang magsimula ang pandemya.

Datapwa’t mababa ito, iginiit ni Bank of Montreal economist Doug Porter na ang job market ay papunta sa tamang direksyon.

"Maaaring hindi naabot ng job report ang ating expectations, ngunit nag-uwi pa rin ito ng solid silver medal," aniya. "Sa hinaharap, magkakaroon tayo ng mas malakas na resulta para sa kasalukuyang buwan, pagkatapos ang employment gains ay magse-settle na into a long slog - kapag tapos na ang reopening gains at haharapin na ng global economy ang delta. Ngunit matatag na hakbang ito sa tamang direksyon."

Sinabi ni Leah Nord ng Chamber of Commerce ng Canada na ipinapakita lang ng mga numero nitong Hulyo kung gaano katagal at kabagal ang economic recovery mula sa COVID-19.

Ang job vacancies ay hindi napupunan sa maraming parte ng ekonomiya na hindi raw pangkaraniwan, aniya. Tanda ito na binago ng pandemya ang job market.

Maraming Canadians ang nire-prioritize ang kanilang buhay ngayong pandemya at humahanap sila ng hybrid work models na kasalukuyan namang ine-explore ng mga businesses habang kinokonsidera ang operasyon, kalusugan, kaligtasan, legal matters at iba pang bagay, ani Nord.

Ine-expect natin na maramdaman ang full impact ng trend na ito over the next 18 months. Magkakaroon din ito ng malalim na epekto kung paano makikipagkumpetensiya ang businesses para sa talent.

Isang artikulo ni Pete Evans (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.