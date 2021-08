Border workers sinimulan ang work-to-rule action, negosasyon sa gobyerno nagpapatuloy

Nag-tweet ang Public Service Alliance of Canada (PSAC) ngayong umaga na ang bargaining ay naganap buong magdamag hanggang madaling araw, ngunit wala pa ring napagkasunduan ang mga partido.

Samantala, nagsimula na ang work-to-rule action sa buong bansa, ayon sa tweet.

Ang Public Service Alliance of Canada PSAC at Customs and Immigration Union (CIU) ang kumakatawan sa 8,500 border workers. Ang work-to-rule action ay nangangahulugan na magpe-perform lamang ang mga agents ng minimum amount of work na nire-require ng kanilang kontrata.

Nagsimula ang work-to-rule strike ilang araw bago luwagan ng Canada ang border restrictions para sa fully vaccinated U.S. citizens at permanent residents na papasok sa Canada para sa non-essential purposes.

Ang pagbabago na ito ay ipapatupad sa Lunes, Agosto 9.

Ang parehong unyon ay nagbabala na ang strike ay magkakaroon ng dramatic effect sa border reopening pati na rin sa supply chain ng Canada.

Mananatiling bukas ang border yamang ang 90 per cent ng border agents ay kinikilala bilang essential workers. Gayunpaman, maaaring maranasan ng mga biyahero ang mahabang pila at pagkaantala sa mga paliparan at border crossings ayon sa mga unyon.

Sinabi ng spokesperson ng Public Service Alliance of Canada PSAC sa CBC na ang work-to-rule action ay magpapatuloy hanggang may maabot silang kasunduan.

Bumoto ang mga miyembro ng mga unyon na mag-strike noong Hulyo. Sila ay humihingi ng karagdagang proteksyon mula sa harassment at discrimination at mga pagbabago mula sa tinatawag nilang toxic workplace culture ng Canada Border Services Agency CBSA . Kasama riyan ang mas magandang sahod kapareho ng ibang law enforcement agencies.

Ngayong linggo, wala naman nabanggit ang Canada Border Services Agency CBSA kung inaasahan nila ang klase ng mga delays na inilarawan ng mga unyon. Sa isang statement, sinabi ng ahensiya na sila ay reresponde nang mabilis sa anumang job action at sisiguraduhin na mananatiling ligtas at bukas sa lehitimong travellers at goods ang border.

Isang artikulo ni Darren Major (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.