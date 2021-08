Trudeau hiniling na tingnan ang mandatory na pagbabakuna sa mga federal workers

Oras na para magpabakuna ang mga tao at para sa mga nag-aalangan, magpaturok na sila ng kanilang first at second doses, ani Trudeau sa isang press conference kasama si Quebec Premier François Legault ngayong araw.

Kaya hiniling ko sa clerk ng Privy Council, na responsable sa federal public service, na tingnan ang mandatory vaccinations para sa federal employees.

Sinabi ng prime minister na tinitingnan ng gobyerno na gawing mandatory ang pagbabakuna sa federally regulated industries tulad ng airline, banking at rail sectors.

PANOORIN | Prime Minister Justin Trudeau hiniling sa Privy Council na tingnan ang pagre-require ng bakuna sa federal workers at sa mga nagtatrabaho sa federally regulated industries:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Inanunsyo ni U.S. President Joe Biden noong nakaraang linggo na lahat ng federal workers ay dapat mabakunahan o magpa-test para sa COVID-19 isang beses man lang sa isang linggo.

Sa isang press conference kasama si Trudeau, inanunsyo ni Legault na ang kanyang probinsya na Quebec ay magpapatupad ng vaccine passport system sa mga susunod na linggo.

Nagbabala ang mga top health officials ng Canada na ang bansa ay nasa bingit ng fourth wave dahil sa mas nakakahawang delta variant.

Sa isang press conference ngayong araw, sinang-ayunan ni Chief Public Health Officer Dr. Theresa Tam ang panawagan ni Trudeau na magpabakuna ang mga nag-aalangan na Canadians. Makakatulong daw ito na maiwasan ang pandemic resurgence na puwedeng i-overwhelm ang mga ospital.

Hindi ko madiin nang husto kung gaano kahalaga ang bawat bakuna, aniya.

Kung ikaw o ang mga tao na mahal mo ay hindi pa nagpapabakuna, pakiusap mag-book na kayo ng appointment para maturukan ng first o second dose.

Sa buong populasyon ng mga taong eligible na maturukan ng bakuna, 81 per cent ang nakakuha na ng first dose at 66 per cent naman ang fully vaccinated.

Trudeau umiwas sa election question

Bagama’t may mga babala tungkol sa fourth pandemic wave, ine-expect ng karamihan na hihilingin ng prime minister sa Governor General na tumawag ng eleksyon sa mga susunod na linggo.

Inusisa si Trudeau tungkol sa timing ng eleksyon ngayong araw ngunit umiwas siya sa tanong na ito, imbes inulit niya ang kanyang panawagan sa mga Canadians na magpabakuna.

Patuloy tayong nagpopokus sa delivery para sa Canadians, na makaalpas tayo sa pandemya at siguraduhin na ang mga tao ay patuloy na mabakunahan, aniya.

Oras na, at kung nag-aalangan ka na magpaturok ng first dose, mag-book ng second dose… ang delta variant ay nagpo-pose ng tunay na peligro.

May tanong tungkol sa eleksyon? Mag-email sa CBC News: Ask@cbc.ca (bagong window) . Ang input mo ay makakatulong sa aming coverage

Sa isang press conference, sinabi ni Tam na ang pagboto sa gitna ng pandemya ay maaaring gawin ng ligtas.

May safety protocols na ipinatupad sa iba’t ibang eleksyon na isinagawa sa buong Canada noong nakaraang buwan, kaya sa palagay ko that can continue to be provided, aniya. Sa tingin ko may mga paraan upang bumoto ng ligtas.

Ang mga botante ay dapat mag-cast ng mail-in ballots kung iniisip nila na sila ay at risk.

Elections Canada, handa sa mail-in ballots

Samantala, nagbabala naman ang chief electoral officer ng Canada na maaaring maghintay ng ilang araw bago makuha ang final results ng isang mid-pandemic election.

Sinabi ni Stephane Perrault sa Canadian Press na ang Elections Canada ay handa sa pagdami ng bilang ng mga botanteng Canadians na nais bumoto by mail ngayong pandemya. Ina-anticipate ng election officials na pipiliin ng hanggang limang milyong botante ang mail-in ballots, kumpara sa mas kaunti sa 50,000 noong 2019 election.

Dagdag pa ni Perrault hindi bibilangin ang mail-in ballots hanggang sa araw pagkatapos ng eleksyon - ito ay para matanggap ang balota hanggang sa kahuli-hulihang minuto bago magsara ang polls at para bigyan ang election officials ng sapat na oras para matiyak na walang tao na bumoto by mail na nag-cast din ng balota in person.

Importanteng maintindihan ng mga Canadians na parte ito ng plano na nabuo mula sa deliberate choices na aming ginawa, ani Perrault.

“Hindi ito aksidente. Hindi ito tanda ng mga bagay na puwedeng magkamali, bagkus parte ito ng proseso na aming dinisenyo para sa kakaibang sirkumstansya ngayong pandemya.”

Isang artikulo ni Darren Major (bagong window) na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa The Canadian Press.