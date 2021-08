Masks, LTC homes babago sa pangangampanya sa 2021 federal elections, sabi ng doktor

Sinabi ni Dr. Paul Roumeliotis, chief medical officer ng Eastern Ontario Health Unit, ngayong linggo na ang pangangampanya ay hindi lalayo sa huling federal election noong 2019. Ang Ontario ay lalabas na sa Step 3 ng reopening plan sa panahon ng kampanya na inaasahang magsisimula na nitong buwan.

Gayunpaman, may mga pagkakaiba tulad ng pagsusuot ng mask ng mga kandidato at volunteers pagdating nila sa pintuan ng mga residente.

Ani Roumeliotis, iiwasan ng mga tao ang campaign rallies kung sila ay may sakit at inamin din niya na ang mga events na ito ay nagpe-present ng kaunting uncertainty.

Sa tingin ko kailangan nating gawin ang masking dahil hindi natin alam ang vaccination status ng lahat ng tao, ani Roumeliotis.

PANOORIN: Dr. Paul Roumeliotis nagbigay ng COVID-19 update para sa Aug. 3, 2021:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Mas maraming restrictions sa LTC homes

Ang umiiral na Step 3 guidelines ng Ontario ay nililimitahan ang indoor gathering sa 25 katao at ang outdoor gatherings sa 100. Mawawala ang mga limits na ito kapag umexit na ang probinsya sa step 3.

Ang long-term care at retirement homes ang pinakamalaking balakid para sa mga nangangampanya na nais makakuha ng boto mula sa mas nakakatandang populasyon. Ang mga institusyon na ito ay nanganganib na tamaan ng matinding sakit o kamatayan dahil sa threat ng fourth wave at delta variant ngayong late summer o early fall.

Hindi open season sa long-term care. May ilang restrictions pa rin at kailangan nilang sumunod dito, ani Roumeliotis.

Umaasa siya na ang ilang restrictions sa kampanya ay aakma sa mga visitors' policy na ipinapatupad ngayon sa mga long-term care homes.

ARCHIVES: Party leaders nagsimula nang mangampanya sa Day 1 ng 2019 campaign:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Mga pagbabago sa voting day

Ang New Brunswick, Saskatchewan, British Columbia at Yukon ay nagsagawa na ng provincial at territorial elections ngayong pandemya, habang ang Nova Scotia ay magtutungo sa botohan sa Agosto 17.

Ang Newfoundland and Labrador lang ang naharap sa mga isyu dahil sa biglang pagtaas ng kaso ng COVID-19 kaya na-extend ang kanilang voting period at nauwi sa mail-in ballots lamang.

Maaapektuhan ng pandemya ang araw ng eleksyon at kung paano tatakbo ang proseso. Ang pagbibilang ng boto ay maaaring magtagal ng ilang araw (bagong window) dahil sa mail-in ballots ayon kay Chief Electoral Officer Stephane Perrault, kapares ng nangyari sa U.S. election noong nakaraang fall.

Magbabago rin ang paraan ng pagboto mula 2019, ngunit sinabi ni Ontario Education Minister Stephen Lecce noong Miyerkules na ang ballot boxes ay maaaring muling ilagay sa loob ng mga paaralan, kung saan halos kalahati ay located noong 2019.

Ang isyu ay palaging nagaganap ang election day sa araw ng Lunes, maliban na lang kung natapat ito sa statutory holiday, kung saan magbabalik na sa klase ang mga bata (bagong window). Sinabi ni Lecce na ang gobyerno ay sumusunod sa advice ng public health experts habang nakikipagtulungan sa Elections Canada at Elections Ontario.

Sinabi ng Elections Canada na magkakaroon ng Plexiglass barriers at trained staff sa bawat voting location kaakibat ng contact tracing. Magkakaroon din ng cap sa bilang ng mga voters na puwedeng manatili sa loob at one time.

Karaniwang mainit sa buwan ng Setyembre, ngunit ang ulan at snow ay puwedeng makaapekto sa mga taong pipila sa labas para bumoto.

ARCHIVES: Huling campaign push ng mga party leaders sa 2019:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Ayon sa isang meeting ng procedure and house affairs committee noong Hunyo, sinabi ni Perreault sa mga MPs na ang staff sa mga voting stations ay hindi kailangan magpabakuna. Ang staffing ay maaaring maging isyu dahil sa mataas na percentage ng mga seniors na karaniwang nagtatrabaho sa araw ng eleksyon, at ang posibilidad na umurong ang mga officers sa 2021.

Isang artikulo ni Chris Rands (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.