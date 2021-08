Babaeng walang pandinig gumagawa ng hearing aid na inspirado ng kulturang Pilipino

Ang speech pathologist na nakatira sa Vancouver ay walang pandinig kaya alam niya kung gaano kahirap mamuhay ng walang hearing aid.

Talagang isolating, aniya. Naririnig ko 'yung mga salita pero minsan wala itong sense dahil nawawala 'yung ibang sounds.

Ang mga disenyo ni Gasmen ay inspirado ng kanyang Filipino heritage. Isa sa kanyang pinakapopular na style ay minodelo mula sa ear cuff na isinuot ni Catriona Gray, ang Pilipino na nanalo sa Miss Universe pageant noong 2018.

Ang isa sa mga pinakapopular na disenyo ni Gasmen ay hango sa ear cuff na suot ni Catriona Gray (centre) na tinanghal na 67th Miss Universe sa Bangkok, Thailand noong 2018. Litrato: Associated Press / Gemunu Amarasinghe

Gusto ko talaga (Gray’s ear cuff) pero alam ko na hindi ito magwo-work sa hearing aid ko dahil magcli-clink ‘yung metal at makakaapekto ‘yun sa aking pandinig, ani Gasmen.

Kaya napagdesisyunan ko na gumawa ng isa para sa akin, para sa hearing aid ko.

Ang isa pang disenyo na maraming umoorder sa kanya ay base sa pakpak ng aswang (bagong window), isang nilalang na parang bampira mula sa Filipino folklore.

Mahal ang presyo ng mga hearing aids sa British Columbia at ang mga devices na ito ay hindi covered ng Medical Services Plan (MSP).

May certain coverage lang ang gobyerno para sa iba't ibang indibidwal depende sa estado nila sa buhay, ani Christopher Sutton, CEO ng Wavefront Centre, isang organisasyon na sumusuporta sa mga programa at serbisyo para sa mga bingi at mahina ang pandinig.

"Meron ding coverage para sa mga assistive devices… at may coverage din ang ilan para sa cochlear implants. So it's all over the map. Sa totoo lang, nakakalito ito para sa maraming tao."

Sinabi ni Sutton na may humigit-kumulang na isa sa limang Canadians edad 20 hanggang 70 ang mahina ang pandinig na katumbas ng 688,000 adults sa British Columbia.

Gawa sa kamay ang bawat hearing aid accessory ni Gasmen. Litrato: CBC / Gian-Paolo Mendoza

Medyo mahal kaya naghintay na lang ako until kaya ko na bumili nung nag-umpisa akong magtrabaho, ani Gasmen. Dagdag pa ni Gasmen, halos anim na taon siyang walang hearing aid.

Gusto ko lang mag-give back at makatulong sa iba na nasa parehong sitwasyon.

Plano ni Gasmen na mag-donate ng iba niyang kita sa programa ng Wavefront Centre na nagbibigay ng refurbished hearing aids sa mga tao na hindi kayang bumili nito.

Ito raw ang paraan niya of giving back.

Napaka-therapeutic para sa akin, aniya. Nabigyan ako ng pagkakataon na yakapin ang aking heritage at kultura sa paraan na hindi ko nagawa noon bago ako lumaki.

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Isang artikulo ni Gian-Paolo Mendoza (bagong window) na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

Mayroon ka bang kuwento tungkol sa komunidad ng mga Pilipino sa British Columbia? Nais namin i-explore ang mga tao, kultura at perspektibo ng mga Pilipino na naninirahan sa probinsya. Kailangan namin ang tulong mo. Mangyaring maglaan ng ilang minuto upang ibahagi ang iyong mga saloobin (bagong window).

Basahin ang iba pang kuwento ng Mabuhay B.C. dito (bagong window).