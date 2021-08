Andre De Grasse nanalo ng Olympic gold sa men’s 200m final

Ang 26 taong gulang na atleta mula sa Markham, Ontario, Canada ay nag-post ng time na 19.62 seconds sa 200-metre final nitong Miyerkules sa Olympic Stadium sa Tokyo. Sa wakas, nasungkit na ni De Grasse ang medalya na matagal na niyang hinahabol: ang Olympic gold.

Sa kasalukuyan, si De Grasse ay meron ng limang career medals sa Games - nagwagi siya ng medalya sa lahat ng event na kanyang sinalihan sa Rio at Tokyo Olympics.

Ito ang kauna-unahang pagkakataon kung saan ang isang Canadian ay nanalo sa 200 mula nang matamo ito ni Percy Williams noong 1928 sa Games sa Amsterdam. Ito ang pangatlong pagkakataon sa kasaysayan ng Olympics kung saan nanalo ng ginto ang isang Canadian sa event.

Ang oras ni De Grasse ang kanyang bagong personal best at Canadian record sa 200m.

Si Kenneth Bednarek ng Estados Unios (19.68) at Noah Lyles (19.74) ang nag-uwi ng silver at bronze, respectively.

Ang kapwa Canadian na si Aaron Brown ay nagtapos sa ika-6 na puwesto sa oras na 20.20.

Isang artikulo ni Devin Heroux (bagong window), CBC Sports na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.