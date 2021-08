31st edition ng First Peoples Festival ipinagbubunyi ang Indigenous na sining at kultura

With an emphasis sa film projections, ang festival ay humahanap ng paraan para i-highlight ang kuwento ng mga Indigenous mula sa buong mundo.

Ibinahagi ni festival director André Dudemaine sa Daybreak (bagong window) ng CBC na ang paglikha sa festival lineup na nagbibigay platform sa mga artists ay isang act of solidarity at nagbibigkis sa lahat ng Indigenous people.

Sa 21st century, ibinubukas natin ang ating mga isip at puso sa mga kapatid nating Indigenous sa buong mundo, aniya.

Ang festival na magaganap mula Aug. 3 hanggang 12 ay magkakaroon ng screening ng 60 pelikula, live concerts sa Place des Festivals, teatro at visual arts.

Si Dudemaine, na ang ina ay mula sa komunidad ng Innu ng Mashteuiatsh sa kanlurang bahagi ng Lac Saint-Jean, ang nagsimula ng festival 30 taon na ang nakalipas upang gawing magiting ang Indigenous art.

Sinimulan ni André Dudemaine ang First Peoples Festival na kilala rin bilang Festival Présence Autochtone, 30 taon na ang nakalipas para mabigyan ng platform ang Indigenous arts and culture. Litrato: Radio-Canada / Jean-Francois Villeneuve

Ang pinakamagaling na mga ambassadors para sa isang nasyon ay ang mga artists dahil mayroon silang lengguwahe na lahat ng tao ay makaka-connect automatically, ani Dudemaine.

Dagdag pa niya, ang festival ay nagbibigay ng isang lugar para sa mga umuusbong na artists sa panahon kung saan maliit ang pagkilala sa Indigenous art at artists.

Sinabi ni Dudemaine na maraming bagay ang nagbago mula nang magsimula ang festival. Sa wakas, ang Indigenous artists ay tinatanggap na sa mainstream na mga museo at festivals.

Kabilang sa mga events sa festival ngayong taon ang mahigit 60 pelikula na ipapalabas sa isang kompetisyon para sa Mattiusi awards. Ang mga artists gaya ng Buffalo Hat Singers, mag-asawang Twin Flames at Anishinaabe, at country singer Gator Beaulieu ay magpe-perfrom sa Quartier des Spectacles.

Ibabahagi ni Atikamekw playwright Véronique Hébert ang poetic-theatrical performance ng Notcimik, Where Our Blood Comes From.

Isa sa mga peilkula na ipapalabas sa Cinéma du Musée ay ang Haudenosaunee Canoe Journey na likha ni Mohawk director Roxann Whitebean.

Panoorin ang trailer ng Haudenosaunee Canoe Journey:

Ang festival ay magtatanghal ng book launch at iba pang online events alinsunod sa hybrid model na inadopt din ng ibang festivals ngayong summer.

Sinabi ni Dudemaine na ang event ay napilitan mag-online noong nakaraang taon, ngunit pinili nila na panatilihin ang virtual elements this year para i-expand ang kanilang offering.

Ang pagcu-curate ng online events ay isang paraan upang maabot ang mas maraming audiences at matulungan ang Indigenous communities na mag-participate at panoorin ang mga artists mula sa kanilang rehiyon na mag-perform sa Montreal.

Ang First Peoples Festival sa Montreal ay magaganap mula Aug. 3 hanggang 12. Ang full schedule ng mga events ay matatagpuan dito (bagong window).

Isang artikulo ni Marilla Steuter-Martin (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files sa mula sa CBC Daybreak.