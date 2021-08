Capacity limits, mask mandate aalisin sa karamihan ng mga lugar sa Manitoba sa Sabado

Wala na rin restrictions sa indoor o outdoor gatherings sa mga pribadong tahanan. Ang pagsusuot ng mask ay hindi na rin required sa loob ng mga pampublikong lugar.

Ngunit dahil sa patuloy na pag-iral ng COVID-19 at ang ekstrang panganib na dulot ng mas nakakahawang delta variant, inirerekomenda pa rin ng mga health officials na ang hindi pa fully immunized ay dapat magsuot ng mask at idistansya ang sarili ng dalawang metro mula sa iba, indoors.

Pinahihintulutan ng bagong public health orders ang mga retailers, malls, gyms, fitness centres, libraries, personal services tulad ng hair at nail salons, day camps, markets at garden centres na magbukas ng walang restrictions.

Maganda ito para sa ating ekonomiya. Maganda rin para sa ating mga komunidad, ani Premier Brian Pallister na humarap sa publiko sa unang pagkakataon mula nang siya at ang isa pang cabinet minister ay nasangkot sa kontrobersiya dahil sa binitawang komento tungkol sa kolonisasyon at residential schools.

Ang bagong public health orders ay ipatutupad ng 12:01 a.m. ngayong Sabado at mag-e-expire ng 12:01 a.m. sa Setyembre 7.

Ire-reassess ito pagkatapos ayon sa vaccination rates at sa pangkalahatang COVID-19 situation ng Manitoba, saad ng probinsya sa isang news release.

Simula Martes, 80 per cent ng eligible Manitobans edad 12 pataas ang naturukan na ng isang dose ng COVID-19 vaccine, ayon sa news release. Inaasahan ng probinsya na maaabot nila ang 75 per cent na may dalawang dose sa susunod na linggo.

Ang numerong ito ay itinakda sa reopening plan ng probinsya bilang target para sa Labour Day long weekend.

Ang expanded pero limited capacity ay ipatutupad pa rin sa mga kasal, libing at iba pang public gatherings - parehong indoor at outdoor - tulad ng worship services at cultural events gaya ng powwows.

Hindi na kailangang limitahan ng mga restaurants at bars ang sukat o espasyo sa pagitan ng mga mesa at ang dining ay hindi na rin limitado sa mga taong nakatira sa iisang bahay o sa mga nabakunahang indibidwal. Gayunpaman, bawal pa rin ang makihalubilo sa kabilang mesa.

Ang mga museo, galleries at sinehan ay mananatiling limitado sa 50 per cent capacity pero hindi na restricted sa mga indibidwal na nabakunahan.

Ang mga casino at bingo halls, professional sporting events, horse at auto racing at concert halls ay patuloy na magiging limited sa mga nabakunahang tao ngunit maaari nang magbukas sa 100 per cent capacity.

Ang indoor at outdoor sports at recreation ay magfu-fully reopen na rin at may limitasyon lamang sa spectator capacity.

Papayagan na rin ang overnight camps, ngunit may limit sa grupo ng mga camper.

Ang remote work ay hindi na nire-require o inirerekomenda ng public health. Ang mga workplaces ay hinihikayat na rin na mag-transition mula COVID-19 safety plans patungo sa general communicable disease prevention plan na nagpopokus sa basic risk-reduction principles upang mabawasan ang panganib na dala ng workplace transmission ng COVID-19 at iba pang respiratory illnesses.

Ipagpapatuloy pa rin ng workplaces na i-report ang mga kaso ng COVID-19 sa gobyerno para i-follow up. Ang nakumpirmang transmission sa isang workplace ay puwedeng mauwi sa pagsasara nito ng hindi bababa sa 10 araw.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.