Libo-libong Moderna doses malapit nang mag-expire sa Ontario, ayon sa pharmacists

Sinabi ni Justin Bates, CEO ng Ontario Pharmacists Association, na ang ibang Moderna shots ay mag-e-expire na ngayong early August at ang supply na karaniwang dumadating in bulk ay dapat gamitin sa loob ng 30 araw.

Dagdag pa ni Bates, ang pag-slowdown ng vaccine rollout ng Ontario at ang preference ng publiko para sa Pfizer-BioNTech shot ang nagpahirap sa mga pharmacists na ubusin ang Moderna doses.

Mahirap na sitwasyon ito para sa mga pharmacists, ani Bates sa isang interbyu. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para masiguro na walang masasayang na bakuna ngunit dumating na sila sa punto na masasayang na o nasayang na nga ito.

Sinabi ito ni Bates matapos magsumamo ang isang health unit sa London, Ontario, Canada na magpabakuna ng Moderna vaccines ang publiko bago mag-expire ang mahigit 21,300 doses sa loob ng dalawang linggo.

Sa ngayon, ang mga pharmacies ay nag-o-order ng bakuna batay sa scheduled appointments para mabawasan ang posibleng wastage, ani Bates, ngunit kailangan pa rin na may supply sila on hand.

Ang mga susunod na linggo ay kritikal, aniya. Ito ay kumplikado sapagkat maraming scenario ang maaaring mangyari kung saan puwedeng masayang ang bakuna.

Bukod sa expiration isyu, sinabi ni Bates na hamon din sa mga pharmacists ang ubusin ang mas malaking dose quantities ng Moderna vials na kasalukuyang sinu-supply sa Ontario.

Ang vials na ito ay sapat para sa 14 shots at sa oras na mabuksan ito, ang lahat ng vaccine ay dapat gamitin sa loob ng 12 oras. Kung ikakansela ng pasyente ang appointment nila para sa Moderna shot, hindi ito mapupunan sa pagtatapos ng araw, ani Bates.

Bakuna sa local health units, maaari ring mag-expire

Hindi limitado ang problema sa mga pharmacies.

Kamakailan lang, ang Middlesex-London Health Unit ay nanawagan sa mga residente na magpaturok ng Moderna vaccine dahil na-thaw na nito ang 21,300 doses ng shot na kailangang gamitin by Aug. 12.

Sa isang statement, sinabi ng health unit na ang pagbabakuna ay humina noong mga nakaraang linggo at ang mga thawed shots ay above and beyond sa appointments na inilaan na para sa second doses.

Ayaw namin na masayang ang doses na ito, kaya nakikiusap kami sa mga tao na hindi pa fully vaccinated na makiisa sa aming laban sa COVID-19 at ikonsidera ang pagpapaturok ng first o second dose ng Moderna, ani Dr. Chris Mackie, ang pangunahing doktor ng rehiyon, ngayong linggo.

Iginiit din ng health unit na ang Pfizer-BioNTech at Moderna shots ay ligtas gamitin para sa first at second doses.

Sinabi ng isang spokeswoman para sa health minister na ang probinsya ay nakikipagtulungan sa Middlesex-London Health Unit para i-reallocate ang mga doses sa mga lugar kung saan magagamit ito.

Ang public health units ay gumagawa ng paraan upang hindi mauwi sa wastage ang bakuna at hinihikayat din ang walk-ins where appropriate, ani Alexandra Hilkene.

Nakikipag-ugnayan din kami sa aming federal partners na alamin ang mga oportunidad para makapag-donate ng bakuna sa hinaharap.

Sinabi ni Bates na gusto ng kanilang organisasyon na magkaroon ng isang provincewide program na tutulong i-redirect ang doses na maaaring masayang sa mga site na mas gagamitin ito, bagaman magiging kumplikado raw ang proseso.

Isang artikulo ni Holly McKenzie-Sutter (bagong window), The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.