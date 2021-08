Magpabakuna o makulong sa bahay, babala ng presidente ng Pilipinas

Sinabi ni Duterte noong nakaraang Miyerkules ng gabi sa isang brodkast na walang batas na nagmamandato ng ganitong klaseng restriksiyon pero handa siyang humarap sa mga lawsuits upang mapigilan ang mga taong kaliwa’t kanang nagkakalat ng virus sa lansangan.

Dagdag pa ng presidente para sa mga taong ayaw magpabakuna, well, for all I care, you can die anytime.

Ang bansa na may mahigit 108 milyon katao ay mas namomroblema sa kakulangan ng bakuna kaysa sa public hesitance.

Higit sa vaccine hesitancy, mas problema ang kakulangan ng bakuna sa Pilipinas. (Archives) Litrato: Getty Images / TED ALJIBE

Humigit kumulang 7 milyong Pilipino ang fully vaccinated at mahigit 11 milyon ang naturukan na ng first dose. Katiting lang ang bilang na ito mula sa target ng gobyerno na 60 hanggang 70 milyon katao.

Isang artikulo ng Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.