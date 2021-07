Gobyerno in-extend ang pandemic recovery programs at suporta sa mga negosyo

Sa isang news release mula sa Department of Finance (bagong window), ang eligibility period para sa Canada Recovery Benefit CRB at Canada Emergency Wage Subsidy CEWS ay na-extend hanggang Oct. 23. Ang Canada Emergency Rent Subsidy (CERS), Canada Recovery Caregiving Benefit (CRCB) at ang Canada Recovery Sickness Benefit (CRSB) ay nakakuha ng parehong extension.

Inanunsyo rin ng departamento na ang halaga ng support na available sa mga employers sa ilalim ng Canada Emergency Wage Subsidy CEWS at Canada Emergency Rent Subsidy CERS programs ay tataasan sa period na Agosto 29 hanggang Setyembre 25.

Sa naturang news release, sinabi ng gobyerno na ine-extend nila ang mga programa dahil kailangan ng mga manggagawa at mga negosyo ang tuloy-tuloy na suporta dahil sa hindi pantay na economic reopening sa buong rehiyon at sektor.

Ang Canada Recovery Benefit CRB na pumalit sa naunang Canada Economic Recovery Benefit ay dinisenyo upang magbigay ng income support (bagong window) sa mga taong hindi saklaw ng Employment Insurance (EI). Binibigyan nito ang mga recipients ng $300 hanggang $500 kada linggo, depende kung kailan sila nag-apply.

Ang bilang ng linggo na maaaring makatanggap ng Canada Recovery Benefit CRB ang mga claimants ay hahaba rin, mula sa dating 50 na ngayon ay 54 weeks na.

Sa pamamagitan ng Canada Emergency Wage Subsidy CEWS , partially na kinokover ng gobyerno ang suweldo ng mga empleyado (bagong window) na nagtatrabaho sa mga kompanyang nawalan ng kita dahil sa pandemya.

Ang pag-e-extend ng suporta - na naging lifeline ng karamihan - ay kailangan, ani Finance Minister Chrystia Freeland sa release. Importante ito para sa mga manggagawa at kompanya na matinding tinamaan ng pandemya at nasa reopening at rebuilding stage pa rin.

Business association nagagalak sa mga extensions

Sinabi ng Canadian Federation of Independent Business (CFIB) ngayong araw na isang malaking relief ang extensions sa mga negosyong nahihirapan dahil sa capacity limits at iba pang public health restrictions.

35 per cent pa lang ng mga negosyo ang bumalik sa normal levels of sales kaya ang karagdagang extension sa mga importanteng federal support programs na ito ay magandang balita, ani Dan Kelly, Canadian Federation of Independent Business CFIB president at CEO, sa news release.

Sinabi rin ni Kelly na nag-aalala siya sa kakulangan ng access sa business support programs ng mga bagong negosyante. Dagdag pa niya, ang benefit programs tulad ng Canada Recovery Benefit CRB ay maaaring makaapekto sa mga kompanya na gustong mag-hire.

Sa lumalaking shortage ng mga skilled workers sa maraming sektor, pinapaalalahanan ng Canadian Federation of Independent Business CFIB ang gobyerno na siguraduhin na ang Canada Recovery Benefit CRB o iba pang Employment Insurance measures ay hindi idi-disincentivize ang mga tao na bumalik sa trabaho. Dapat siguraduhin na ang part-time worker benefits ay hindi tataas mula sa kanilang kinikita bago mag-pandemic, aniya.

Isang artikulo ni Richard Raycraft (bagong window) na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.