Canada nasusulyapan na ang simula ng 4th wave, babala ng health officials

Ang bigat ng resurgence ng pandemya ay nakasalalay sa vaccination coverage, ayon kay Chief Public Health Officer Dr. Theresa Tam.

Kinukumpirma ng forecast na dapat tayong mag-ingat sa pagluluwag ng public health measures at manatiling mapagmatyag, mabilis na tumugon sa mga senyales ng resurgence at patuloy na palawakin ang first at second dose vaccination coverage, ani Tam.

Dama na ng ilang probinsya ang mabilis na pagkalat ng delta variant.

Bagama’t mababa ang case numbers ng Alberta sa kasalukuyan, mas mabilis daw ang pagkalat ng virus ngayon kumpara sa kasagsagan ng third wave (bagong window). Ang mga kaso ay sanhi ng mas nakakahawang delta variant.

Ang B.C. nagdeklara ng COVID-19 outbreak sa Central Okanagan (bagong window) matapos ang mabilis na pagtaas ng mga kaso sa rehiyon. Muling minandato ang pagsusuot ng mask at ipinatupad ang iba pang public health measures.

Sinabi ni B.C. Provincial Health Officer Dr. Bonnie Henry na ang pagkalat ng delta variant sa lugar ay nakakaalarma ngunit tiwala siya na ang mga bagong measures ay tutulong sa pag-flatten ng spike sa mga kaso.

Isang artikulo ni Darren Major (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.