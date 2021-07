Ekonomiya ng Canada lumiit ng dalawang magkasunod na buwan noong Mayo

Iniulat ng Statistics Canada nitong Biyernes na halos lahat ng industriya ay lumiit lalo na ang construction, manufacturing at retail.

Kahit ang mainit na real estate sector ay lumiit din sa loob ng dalawang magkasunod na buwan. Ang real estate and rental at leasing sector ay down ng 0.4 per cent noong Mayo matapos bumagsak by 0.8 per cent noong Abril. Ito ang unang two-month streak of declines mula Marso at Abril 2020.

Habang ang housing sales at construction levels ay unti-unting bumabalik sa mas sustainable levels, ang area ng ekonomiya na ito ay maaaring maging pabigat sa paglago sa darating na mga buwan, ani TD Bank economist Sri Thanabalasingam.

Iniulat ng Statistics Canada nitong Biyernes na halos lahat ng industriya ay lumiit lalo na ang construction, manufacturing at retail.

Ang agrikultura at forestry, mining and oil at gas extraction, utilities at ang public sector ay bahagyang nag-expand.

Sa pangkalahatan, ang total value ng lahat ng goods at services na prinoduce ng ekonomiya ng Canada ay kulang-kulang $1.98 trilyon nung buwan na iyon. Mababa pa rin ito ng dalawang porsyento kumpara sa $2 trillion na halaga ng ekonomiya noong Pebrero 2020.

Ang mga numero para sa Mayo ay naitala nang nasa downslope ang ekonomiya ng Canada sa third wave ng COVID-19 at maraming bahagi ng lipunan ang naka-lockdown o nasa reduced capacity. Ngunit may mga senyales na nakabawi na ito mula noon.

Ang preliminary data para sa Hunyo ay nagsasabi na ang ekonomiya ay lumago by 0.7 per cent nung buwan na iyon. At ang Hulyo ay maaaring mas gumanda pa. Ayon sa credit at debit card data, ang mga konsumer ay bumalik na sa paggastos sa high-contact services kabilang ang in-person dining, recreation activities at travel na matagal nang restricted sa kanila, wika ni Thanabalasingam.

Ang uptick nitong Hunyo ay nangangahulugan na ang ekonomiya ay lalago ng halos 0.6 per cent sa second quarter overall. Ito ay ang 2.5 per cent annual pace - mas mabagal kumpara sa 6.5 per cent pace ng U.S. economy na naitala sa parehas na period. Ngunit mas maganda naman ito kaysa sa 8.3 per cent contraction na nakita sa ilang bansa na gumagamit ng euro.

Sinabi ni Thanabalasingam na ipinapakita ng datos para sa Mayo at Hunyo ang taas baba na ekonomiya na mararanasan natin mula ngayon.

Hindi smooth sailing ang ating recovery, aniya.

“Ang delta variant ay namumuksa sa buong mundo, kaya muling hinihigpitan ang restrictions sa ilang bansa. So far, nakaiwas ang Canada sa worst ng virus, pero tumataas ang mga kaso sa ibang probinsya. Ang fourth wave ay maaaring pumigil sa recovery. At kahit mataas ang rates ng vaccination, ang full reversal ay hindi tiyak na mangyayari."

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.