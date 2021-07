Pari sa Winnipeg: residential school survivors nagsisinungaling na inabuso para sa pera

Isang paring Katoliko ang pinagbawalan ng arkdyosis ng Winnipeg na magsalita sa publiko pagkatapos niyang akusahan ang mga residential school survivors na nagsisinungaling tungkol sa sexual abuse para makakuha ng mas maraming pera mula sa court settlements. Pagkatapos nagbiro ito na babarilin ang mga taong nagsulat ng graffiti sa mga simbahan, bukod pa sa ibang komento.

Ang mga pahayag na ito ay binitawan ni Forest sa kanyang mga misa sa St. Emile Roman Catholic Church sa loob ng ilang linggo. Isinama rin ito sa mga videos ng Facebook page ng naturang simbahan.

Habang nagmimisa si Father Rhéal Forest noong July 10, sinabi niya na ang mga residential school survivors ay nagsisinungaling tungkol sa sexual abuse para makakuha ng mas maraming pera mula sa settlement process ng federal government. Si Forest ay pansamantalang nadestino sa St. Emile kapalit ng regular na pari ng parokya na si Father Gerry Sembrano na nasa bakasyon.

Kung gusto nila ng ekstrang pera, mula sa perang ibinigay sa kanila, kailangan nilang magsinungaling kung minsan - magsinungaling na sila ay inabuso sexually, oop, isa pang $50,000, ani Forest.

Mahirap na hindi magsinungaling kung mahirap ka, patuloy niya. Dagdag pa ni Forest na lahat ng Indigenous people na nakilala niya sa loob ng 22 taon na pagtatrabaho sa norte ay pabor sa mga residential schools.

PANOORIN / Ang mga pahayag ni Forest tungkol sa residential schools:

Inacknowledge naman ni Forest na ang ilan ay nakaranas ng bad treatment pero sinabi niya na hindi ito galing sa mga madre at pari kung ‘di sa mga night watchmen.

Sa 2015 report (bagong window) ng Truth and Reconciliation Commission, nakasaad na may higit 40 successful convictions sa mga dating residential school staff members na inabuso sexually at physically ang mga estudyante. As of Jan. 31 ng taon na ‘yun, may 37,951 claims ang natanggap para sa injuries na resulta ng pisikal at sekswal na pang-aabuso sa residential schools.

Pari nais barilin ang mga vandals

Sa isa pang misa, ikinuwento ni Forest ang isang insidente kung saan napadaan siya sa lokal na simbahan na na-vandalized ng mga salitang Save the children.

Gusto raw niya takutin ang mga vandals sa pamamagitan ng shotgun blast at barilin sila kapag hindi tumakbo paalis.

Habang dumadaan ako, napuno ang isip ko ng galit. Kung meron akong shotgun sa gabi at nakita ko sila, I’d go, ‘Boom!’ para takutin sila at kung hindi sila tumakbo, babarilin ko sila, ani Forest sa July 18 sermon nito habang tumatawa.

Dali-dali niyang binawi ito at sinabing: Pero hindi iyan makakatulong, masamang gawin iyan, kakausapin ko na lang sila. Sinisisi rin niya ang media na inuudyukan ang mga vandals na maniwala na ang Simbahang Katoliko ang pumatay sa mga residential school children.

Nanghingi ng interbyu ang CBC News kay Forest. Sinabi ng Archdiocese of St. Boniface na kinokonsider nila ang request.

Humingi ng paumanhin ang Archdiocese of St. Boniface para sa mga pahayag ni Forest. Tinanggal na rin ang videos mula sa Facebook page ng St. Emile. Litrato: Tyson Koschik/CBC

Inalis ng arkdyosis ang mga videos

Ipinaalam sa arkdyosis ang mga pahayag noong Lunes pagkatapos i-flag ng CBC Manitoba ang mga videos. Regular na iniistream ng St. Emile ang kanilang mga misa.

Sinabi ni Daniel Bahuaud, spokesperson ng arkdyosis at ni Archbishop Albert LeGatt, na ang mga videos na kinasasangkutan ni Forest ay tinanggal na at humingi rin siya ng paumanhin tungkol sa mga komento nito.

Si LeGatt at ang arkdyosis ay mariing hindi tinatanggap ang mga pahayag ni Forest, ani Bahuaud sa email.

Labis naming pinagsisisihan ang sakit na maaaring idinulot nito sa maraming tao, sa Indigenous people, at lalo na sa mga survivors ng Residential School system.

Sa isang interbyu, sinabi ni Bahuaud na ang karagdagang parusa kay Forest ay pagdedesisyunan ni LeGatt.

‘Nakakasuklam na pananaw’

Si Kyle Mason - isang Indigenous leader, aktibista at dating Kristiyanong ministro - ay sinabing nasorpresa siya na may mga tao sa [Simbahang Katoliko] na sobrang out of touch at outdated at may mga nakakasuklam na pananaw sa kanilang kalooban.

Dagdag pa ni Mason, kung ang simbahan ay talagang concern tungkol sa reconciliation dito sa Canada, sisiguraduhin nila na lahat ng pari at staff ay aware sa mga ganitong usapin. Wala rin puwang ang mga ganitong klase ng komento.

Sinabi ni Mason na siya ay natutuwang marinig na binawalan na si Forest na mangaral sa publiko o maging bahagi ng educational activities ng simbahan. Gusto niyang matutunan ni Forest kung ano talaga ang nangyari sa residential schools bago siya payagan na i-resume ang kanyang public duties.

PANOORIN / Ang buong pahayag ni Forest tungkol sa residential schools:

Malugod kong hinihikayat ang [simbahan] na gamitin ang insidenteng ito bilang teaching moment at siguraduhin na lahat ng tao - pari, madre, staff o sino pa mang leader within their ranks - na maging well-informed tungkol sa residential schools, Sixties Scoop at lahat ng iba pang bagay kung saan may impact ang mga atrocities na ito sa ating lipunan, aniya.

Nang tanungin kung ano ang impact ng mga salita ni Forest sa reconciliation, sinabi ni Mason na siya ay hopeful.

Sa opinyon ko, hindi mapipigilan ang reconciliation. Maaaring bumagal ito minsan, pero hindi ito kayang pahintuin.

Available ang suporta para sa mga taong apektado ng mga epekto ng residential school at gayundin sa mga na-trigger ng pinakahuling mga balita. Ang national Indian Residential School Crisis Line ay nilikha upang magbigay suporta sa residential school survivors at sa iba pang tao na naapektuhan. Maaaring i-access ang emotional at crisis referral services sa pamamagitan ng pagtawag sa 24-hour national crisis line: 1-866-925-4419.

May impormasyon ka ba tungkol sa mga unmarked graves, mga batang hindi na nakauwi ng kanilang tahanan, residential school staff at mga operasyon? Mag-email sa bagong Indigenous-led team ng CBC na nag-iimbestiga sa residential schools: WhereAreThey@cbc.ca (bagong window).

Isang artikulo ni Jenn Allen (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.