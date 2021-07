Alberta tatanggalin ang karamihan sa COVID-19 isolation, testing requirements sa Agosto

Datapwa’t nangamba ang ilan sa pagtaas sa mga kaso ng COVID-19 kamakailan, ang increasing vaccination rates ay binabawasan ang banta ng severe outcomes at strains sa health-care system, ani Dr. Deena Hinshaw sa isang news conference.

Kaya sisimulan na ng probinsya na magpatupad ng COVID-19 protocols na katulad sa flu at iba [pang communicable diseases.

Nang una nating narinig ang COVID-19, kaunti lang ang alam natin tungkol sa virus at wala tayong treatments at wala tayong bakuna… Ngayon, nasa ibang estado na tayo, ani Hinshaw.

Ang mga pagbabago sa ilang rules at protocols ay mangyayari sa dalawang phases at ipapatupad sa loob ng ilang linggo.

Sa ilalim ng Phase 1, simula Huwebes, kahit sino na may COVID-19 symptoms o may positive test result ay dapat mag-isolate. Ngunit ang quarantine para sa kanilang close contacts ay rekomendado na lang at hindi na mandatory, ayon sa isang government release.

Maaaring i-require ang quarantine sa ilang high-risk settings o sa pagma-manage ng outbreak, ani Hinshaw.

Ang sinuman na mag-test ng positive ay aabisuhan pero hindi na ino-notify ng mga contact tracers ang mga close contacts nila. Ang responsibilidad na ito ay mapupunta sa mga taong nag-test ng positive.

Patuloy na iimbestigahan ng contact tracers ang mga kaso sa high-risk settings tulad ng acute at continuing care facilities.

Ang outbreak management ay magpopopkus sa high-risk settings kabilang ang high-risk workplaces. Ang mga outbreak sa komunidad na may biglang pag-akyat ng severe outcomes ay ia-address as needed, nakasaad sa release.

Sa Phase 1, hindi na irerekomenda ang asymptomatic testing ng contacts ngunit ang testing ay mananatiling available sa mga taong nakikitaan ng symptoms.

Makakatulong ito na mabawasan ang wait times at siguraduhin na dumadating sa tamang oras ang mga resulta sa mga susunod na buwan, ani Hinshaw.

Ang pagsusuot ng mask ay mandatory pa rin sa loob ng acute at continuing-care facilities at kapag nakasakay sa pampublikong transportasyon, taxi o ride-sharing na mga sasakyan.

Imo-monitor ng mga opisyal ang impact ng mga pagbabagong ito at iaakma kung kinakailangan sa susunod na dalawang linggo, ayon kay Hinshaw.

Ang universal masking ay hindi na ire-require sa mga paaralan kapag bumalik na ang mga estudyante, ani Hinshaw. Ngunit maaaring gamitin ang masks bilang pansamantalang outbreak intervention kapag nagkaroon ng respiratory outbreaks.

Phase 2 ipapatupad sa Agosto

Ang pinaka-significant na pagbabagop ay mangyayari sa Aug. 16 sa Phase 2 kung saan ang isolation kasunod ng positive test ay hindi na ire-require.

Gayunpaman, ang isolation sa ganitong sitwasyon ay masidhing inirerekomenda, nakasaad sa release. Ang mga taong may sintomas ng kahit anong respiratory infection ay dapat manatili sa bahay hanggang mawala ang mga sintomas.

Tatanggalin na ang mask mandate ngunit maaari pa rin itong i-require sa acute at continuing-care facilities.

Ang pagsusuot ng mask ay hindi na mandatory sa mga eskwelahan simula Aug. 16, ayon sa Alberta government. Litrato: Halfpoint/Shutterstock

Hindi na magiging available ang isolation hotels at quarantine support.

Ang testing ay magiging available sa mga taong may sintomas kapag kinailangan ito sa pagdedesisyon tungkol sa pag-aalaga sa pasyente. Idiniin ni Hinshaw na ang mga taong may mild symptoms ay hindi na kailangan i-test.

Ang testing ay magiging available sa assessment centres hanggang Aug. 31 at sa mga primary care facilities tulad ng doctors offices pagkatapos. Ang sinuman na may malubhang karamdaman na nangangailangan ng urgent o emergency care ay maaaring magpa-test sa acute care facilities at mga ospital.

Sinabi ng gobyerno na ang public health ay magpopokus sa pag-iimbestiga ng severe outcomes na nangangailangan ng hospitalization at pati COVID-19 deaths.

Noong Miyerkules, iniulat ng probinsya ang 194 bagong kaso ng COVID-19. Karamihan sa kanila ay hindi pa natuturukan ng COVID-19 vaccine, ani Hinshaw.

Meron namang 84 na naospital kabilang ang 18 na nasa intensive care.

Halos 7,100 tests ang isinigawa noong Martes at ang positivity rate ng Alberta ay nasa 2.9 per cent.

Sa mga Albertans edad 12 pataas, 75.6 per cent ang naturukan na ng first dose ng COVID-19 vaccine; 64.3 per cent ang nakakuha na ng dalawang doses, ayon sa news release.

Isang artikulo ni Nicholas Frew (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kina Thandiwe Konguavi, Stephen Cook at Janet French.