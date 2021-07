B.C. nagdeklara ng COVID-19 outbreak sa Central Okanagan, pagsusuot ng mask minandato

Higit sa kalahati ng daily at active COVID-19 cases ng B.C. ang naka-concentrate sa lugar, ani Provincial Health Officer Dr. Bonnie Henry noong Miyerkules sa isang teleconference.

Kami ay nababahala sa mabilis na pagtaas sa Central Okanagan, lalo na sa Kelowna area, ani Henry. Kasama niya si Health Minister Adrian Dix at Dr. Sue Pollock, chief medical health officer para sa Interior Health.

Sa ilalim ng bagong health order, simula hatinggabi mandatory na ang pagsusuot ng mask sa indoor public spaces para sa lahat ng tao edad 12 pataas. Hinikayat din ito outdoors kapag hindi posibleng idistansya ng mga tao ang kanilang sarili sa iba.

Hindi nirerekomenda ang magbiyahe

Ang paglalakbay mula o patungo sa rehiyon kabilang ang Kelowna, West Kelowna, Peachland at Lake Country ay hindi nirerekomenda maliban kung fully vaccinated ang mga indibidwal.

Oras na para mag-slow down at mag-step back para maprotektahan natin ang komunidad, ani Pollock sa teleconference.

Sinabi niya na paiikliin ng rehiyon ang interval sa pagitan ng first at second doses ng COVID-19 vaccine at magiging 28 na araw na lang.

Ang pagbabalik sa normal ng mga pagtitipon ay inanunsyo noong July 1 bilang parte ng Step 3 ng restart plan ng probinsya. Ngunit sinabi ni Pollock na nirerekomenda ng ahensya na iwasan ang indoor gatherings sa Okanagan at magtipon na lang outdoors.

Bukas pa rin ang mga casino, nightclub at fitness studio sa area pero ipinagbabawal ang pagsasayaw at pakikihalubilo. Ipinangako ng mga opisyal ang mas mahigpit na pagbabantay sa fitness studios dahil sa mga kaso na naobserbahan dito.

Dagdag pa ni Pollock, ang mga bagong kaso sa Interior Health simula July 1 ay nakita sa mga taong edad 20 to 40 anyos at sa mga hindi pa fully vaccinated.

Noong Miyerkules, inanunsyo na may 185 new cases sa B.C. at 113 dito ay sa Interior Health.

Muling minandato ang pagsusuot ng mask sa Central Okanagan sa indoor spaces at hinikayat din na isuot outdoors kapag hindi posible ang social distancing. Litrato: CBC / Ben Nelms

Noong nakaraang linggo, ang ilang negosyo sa Central Okanagan ay sapilitang isinara dahil sa naturang sakit. Sinabi ni Pollock na mas magiging mahigpit ang mga opisyal at magfo-follow up ang mga ito sa mga establisyemento na may tatlo o higit pang kaso ng COVID-19.

Nakakalungkot na kailangan namin ipatupad ang mga restrictions na ito. Ngunit dahil umaakyat ang bilang ng mga kaso, ito ang dapat gawin, sinabi ni Kelowna Mayor Colin Basran pagkatapos ng anunsyo.

Sinabi naman ni Basran na nagpapasalamat siya dahil walang karagdagang measures na ipinatupad, ngunit nagbabala na maaaring lumala ang sitwasyon kung hindi seseryosohin ng mga tao ang mga restrictions na ito.

Dagdag pa ni Henry, nakakabahala ang pagkalat ng delta variant at naniniwala siya na ang mga bagong hakbang ay makakatulong sa pag-flatten ng spike sa mga numero.

Dahil sa mabuting trabaho na ginawa nating lahat, tiwala ako na ang mga hakbang na ito ang pipigil sa pagkakasakit ng mga tao at sa ongoing transmission, aniya.

Sinabi niya na ang pagbabakuna ay talagang importante: Ang pagbabakuna talaga ang tool na tutulong sa atin na malampasan ito.

Isang artikulo ni Brittany Roffel (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.