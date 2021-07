Canada hindi kabilang sa mga bansang exempted sa travel quarantine sa England

Magiging epektibo ang pagbabagong ito sa Aug. 2, ayon sa news release (bagong window) ng U.K. government. Kinumpirma ng U.K. Department of Transport sa CBC News na ang bagong patakaran ay hindi ia-apply sa mga Canadians. Walang dahilan na ibinigay ang naturang ahensiya para sa exclusion.

Sa statement na inisyu sa CBC News, hindi sinabi ng spokesperson ng Department for Transport kung bakit hindi exempted ang mga Canadians.

Kami ay gumagamit ng phased approach sa pag-restart ng international travel habang pinoprotektahan ang public health, nakasaad dito. Nais naming i-welcome muli ang lahat ng international visitors sa U.K. at patuloy kaming nagtatrabaho upang i-extend ang approach na ito sa mga vaccinated passengers galing sa importanteng markets at holiday destinations.

Ang mga biyahero mula sa Canada patungong England ay kailangan mag-quarantine sa bahay o sa lugar kung saan sila mananatili sa loob ng 10 araw. Dapat din kumuha ng COVID-19 test on or after ng kanilang ikawalong araw sa bansa. May ilang exceptions - isa na rito ang mga biyahero na nabakunahan sa U.K.Ang kumpletong listahan ng mga patakaran ay makikita sa website ng Department for Transport (bagong window).

Ang mga pasahero na fully vaccinated sa EU ng mga bakunang awtorisado ng European Medicines Agency (EMA) o sa USA ng mga bakunang awtorisado ng Food and Drug Administration (FDA) o sa Swiss vaccination programme ay makakapunta sa England na hindi kinakailangang mag-quarantine o kumuha ng day 8 test on arrival, ang sabi sa news release.

Nag-a-apply ang exemption sa ilang European countries sa labas ng EU gaya ng Norway at Iceland. Ngunit ang mga biyahero mula sa France ay kailangan mag-quarantine kahit fully vaccinated.

Walang update ang Scotland, Wales at Northern Ireland

Ayon sa BBC News (bagong window), wala pang desisyon ang gobyerno ng Scotland tungkol sa exemption ng fully vaccinated travellers mula sa U.S. at Europe. Sa ngayon, hindi pa rin inupdate ng Wales (bagong window) at Northern England (bagong window) ang kanilang patakaran para sa paglalakbay. Nire-require nila na mag-quarantine ang mga biyahero galing sa labas ng U.K. on arrival maliban kung ang traveller ay fully vaccinated through the U.K. vaccination programme.

Isang artikulo ni Richard Raycraft (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kina Lauren Sproule and Philip Ling.