COVID-19 mabilis na kumakalat sa Alberta kaysa noong kasagsagan ng 3rd wave

Ang R-value na nagpapakita kung ilang tao ang nahawahan ng bawat infected person ay 1.48 (at may confidence interval na 1.38-1.59) sa Alberta mula noong Linggo, ayon sa Alberta Health.

Ang bilang na ito - na dumoble sa mga nagdaang linggo - ay nangangahulugan na ang 100 katao na may virus ay makakahawa ng 148 pang iba.

"Ang kasalukuyang R-value sa buong probinsya ay isa sa pinakamataas na nakita natin sa buong pandemya. Datapwa’t mababa ang mga numero ngayon, ang rate ng viral spread ay kasing bilis ng mga nakita natin at any other point nitong pandemya," ani Craig Jenne, isang immunologist at microbiologist sa University of Calgary.

Ito talaga ang pundasyon sa tinatawag ng iba na exponential growth… dito mag-uumpisa ang malaking surge ng viral cases sa mga susunod na linggo.

Sa panahon ng third wave, nung may 1,500 bagong kaso na nire-report sa Alberta bawat araw, ang R-value ay naglalaro lang sa 1.15.

Ang tumataas na R-value ay mas nakakabahala kaysa sa tumataas na bilang ng mga kaso, ayon kay Carolyn Colijn, isang Canada 150 research chair sa mathematics para sa infection at public health sa Simon Fraser University.

"Ito ay mabilis at mas mabilis na dumarami, hindi lang basta dumarami," aniya. "Kaya ang pagbabago na ‘yan ay hindi lang basta big change, kung hindi pagbabago mula declining to growing."

Ang case numbers at positivity rates ay kasalukuyang mababa ngunit tumataas dahil sa mas nakakahawang delta variant. Ang Alberta ay may 1,173 active cases noong Martes na may test positivity rate na 2.54 per cent.

Lahat ito ay indikasyon na patungo tayo sa fourth wave, ani Dr. James Talbot, ang former chief medical officer ng probinsya at public health adjunct professor sa University of Alberta.

Para sa akin, kung mayroon akong mga kapamilya o kaibigan o kapitbahay na alam kong hindi pa nababakunahan, maaalarma ako. Dr. James Talbot, Public Health Adjunct Professor sa University of Alberta

Isang partikular na concern ay ang bilang ng mga tao na hindi pa nababakunahan, ani Talbot. Ang bakuna ay nagbibigay ng malakas na proteksyon laban sa pagkakaroon ng COVID-19 at mas higit na proteksyon laban sa serious outcomes ng sakit na ito.

PANOORIN | Ang push para i-target ang hindi pa nababakunahan sa Canada:

Sa kabuuang populasyon ng Alberta, 35.8 per cent ang wala pang single vaccine shot (25 per cent ito ng mga eligible mabakunahan) at 45.7 per cent ang hindi pa fully vaccinated ayon sa Alberta Health.

Ibig sabihin mahigit 1.5 milyong tao sa probinsya ang wala pang proteksyon laban sa COVID-19. Kalahati nun ay mga batang edad 12 pababa na hindi pa eligible mabakunahan.

Para itong forest fire season, ani Talbot. 25 per cent [unvaccinated] ay parang tulad ng pagkakaroon ng 25 per cent dry wood kindling sa gubat. Makakakuha ka ng hot enough blaze sa delta variant - hindi ito maganda.

Ine-expect daw ng mga doktor na ang mga bagong kaso ay manggagaling sa mga taong walang bakuna, ani Talbot.

Meron silang choice. Puwede silang magpabakuna kung saan ang tsansa ng pagkakaroon ng severe outcome ay one in 100,000 o one in a million. O puwede rin nilang hintayin na ma-infect sila ng virus kung saan ang tsansa na magkaroon ng serious disease ay [one n 100], aniya.

Dagdag pa ni Talbot, nakakapangamba ang mga tao na nagka-COVID-19 pero hindi naospital na nakakaranas pa rin ng mahaba at unpleasant illness o long-term disability. May concerns din tungkol sa mga immuno-compromised na mga tao na hindi masyadong napoprotektahan ng bakuna.

Tungkol naman sa sanhi ng increased spread, sinabi ni Jenne na posibleng may multiple drivers. Tinanggal ng probinsya ang public health restrictions noong Hulyo 1 at may mga taong hindi na nagsusuot ng masks o di kaya nag-oorganisa ng mas malalaking pagtitipon indoors. Sinabi niya na importanteng element ang contact tracing upang maintindihan ang pagsulpot ng bagong wave.

Ang sanhi ng transmission sa 40 per cent ng active cases ay hindi kilala. Simula noong Hulyo 16, mayroon na lang 2,095 case investigators at contact tracers ang Alberta Health Services, bumaba mula 2,500 sa simula ng pandemya.

Kapag nagpatuloy ang trend na ito, mahaharap tayo sa isang sitwasyon kung saan kakailanganin natin ng dagdag na [contact tracing] staff to stay on top of the newly identified cases araw-araw, ani Jenne.

May positibong aspeto rin ani Jenne - dahil maraming matatandang tao ang nabakunahan na, ang surging cases ay maaaring hindi mauwi sa same mortality rates ng nakaraang waves.

Ngunit marami pa rin tayong hindi nalalaman.

Sa tingin ko ang tanong ay kung gaano ba kalaki ang magiging surge na ito?

Isang artikulo ni Sarah Rieger (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.